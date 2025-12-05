El Gobierno eleva a 483 las plazas de la oferta pública de empleo de 2025

La Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 2025 convoca un total de 483 nuevas plazas de funcionarios de carrera y personal laboral fijo, lo que supone un incremento de puestos con respecto a 2024, en el que se ofertaron 426 plazas. Tras el visto bueno de la mesa general de negociación con las centrales sindicales, la convocatoria pasará por el Consejo de Gobierno para que sea publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) antes del 31 de diciembre.

Para personal funcionario de carrera se ofertan 169 puestos de acceso libre, mientras que otras 73 plazas corresponden a promoción interna, es decir, el personal que ya trabaja para la Administración promociona de forma horizontal –cambio de departamento o centro directivo– o vertical –ascenso de categoría laboral–. Con la aplicación de la tasa de reposición se han identificado 439 plazas disponibles para la oferta con la aplicación de una tasa del 110% en sectores no prioritarios y del 120% en sectores prioritarios. La promoción interna supone el 30% de las plazas totales que se convocan. En 2024, la OPE contó con más plazas de funcionarios de carrera, un total de 229, y 99 de promoción interna.

Plazas a cubrir

En los puestos que se ofertan para funcionarios de carrera, los auxiliares sigue siendo la categoría –C2– que cuenta con más plazas a cubrir, un total de 34, mientras que de administradores generales –grupo A1– hay 17 puestos en total. De administración sanitaria en medicina hay 16 puestos y de administrativos 13 vacantes. Entre las categorías que se ofertan hay estadísticos superiores, ingenieros, técnicos de prevención, inspectores médicos, gestores financieros y tributarios, archiveros, bibliotecarios, trabajadores sociales, auxiliares de biblioteca o subalternos.

En la convocatoria de personal laboral fijo se ofertan 314 puestos frente a los 197 del 2024. La categoría con más vacantes es la de auxiliar de servicios complementarios, con 75 plazas; cocinero y ayudante de cocina ofertan 29 plazas cada una; camarera/limpiadora, 28 plazas; y educador infantil, 20 puestos. También se ofertan plazas de auxiliar de autopsias, mantenimiento, analista, marinero, servicio doméstico, limpiadora o peón agrario.

Desde la ley de presupuestos del Estado de 2023 –prorrogados desde entonces– las administraciones públicas deben tener en cuenta las plazas de personal interino por vacante y personal laboral temporal por vacante nombradas en el año 2023, ahora referidas al ejercicio 2025. En todo caso, las vacantes ocupadas por este personal deberán incluirse en la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

Proyectos

En los proyectos de decretos ultimados se recoge que la convocatoria de las plazas debe asegurar su ejecución en el plazo máximo de tres años. Las plazas no cubiertas durante la ejecución de la convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la Oferta de Empleo Público que las hubiera autorizado. La oferta de empleo público para las plazas de personal laboral fijo está condicionada por la obligación de solo proveer de forma definitiva aquellos puestos de trabajo de personal laboral que se corresponden con categorías profesionales no sujetas a proceso de conversión en cuerpos, escalas, especialidades o agrupaciones profesionales de personal funcionario. En este sentido, entre los compromisos adquiridos por Función Pública para frenar la conflictividad con la plantilla de los laborales figura la progresiva ‘funcionarización’ de algunas de las categorías que actualmente ocupa el personal laboral, entre ellas las de auxiliares y administrativos, que son el grueso de la plantilla de la Administración General de la Comunidad Autónoma.