La Guardia Civil comprueba las maletas o bolsas de los motoristas canarios: y crecen las multas: entre 60 y más de 2.000 euros y pueden inmovilizar la moto

La Guardia Civil está cada vez implementando más controles para garantizar la seguridad y la reducción de siniestros en las carreteras españolas. Por ello, las campañas de seguridad vial son cada vez más frecuentes.

En general, las multas de tráfico en las Islas Canarias aumentaron un 8,14% en 2024, de 198.648 a 214.825. El aumento es significativo, ya que se han registrado 16.177 sanciones más que en el año 2023. Se trata de datos aportados por el informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Informe multas de tráfico Canarias / AEA

Los motoristas son los usuarios más vulnerables en las carreteras

Según la Dirección General de Tráfico (DGT) "El número de motoristas fallecidos en siniestros viales urbanos e interurbanos superó los 4.000 entre 2014 y 2023, lo que supone un aumento del 44% entre ambos años. Asimismo, el número de accidentes mortales con motocicletas aumentó un 74%, más del triple que el de los turismos (21%)".

Los agentes de tráfico recuerdan que los motoristas siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables en las vías. La falta de una estructura de protección, la estabilidad y la menor visión hacen que en caso de accidente, el riesgo de lesiones graves o mortales sea mayor.

Sanciones económicas más duras

Entre las infracciones más vigiladas esta el uso del casco. Conducir sin é o llevar uno que no esté homologado supone 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del carnet, una sanción endurecida desde la reforma de la Ley de Tráfico en 2022. Sin embargo, la penalización que mas ha incrementado es la de circular sin seguro, las multas oscilan entre 600 y 3.000 euros, además de la inmovilización inmediata del vehículo.

Por otro lado, si un motorismo provoca un accidente sin tener seguro, deberá asumir los costes de los daños materiales y personales ocasionados. En casos graves, el Consorcio de Compensación de Seguros puede adelantar el pago a las víctimas, pero posteriormente reclamará el importe al infractor.