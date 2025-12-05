Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Macaronesia exige a la UE que contribuya a reforzar su movilidad

Cabo Verde considera necesario reforzar las conexiones y frecuencias aéreas con Canarias

Fernando Clavijo y Ulises Correia, en la inauguración de las jornadas.

Fernando Clavijo y Ulises Correia, en la inauguración de las jornadas. / ÁNGEL MEDINA / EFE

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Las Palmas de Gran Canaria

Los archipiélagos de la Macaronesia –Azores, Canarias, Cabo Verde y Madeira– han pedido a la Unión Europea (UE) que los ayude a reforzar su movilidad interna y sus interconexiones aéreas y marítimas en unas jornadas que se celebran en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en la capital grancanaria, a las que asiste el primer ministro caboverdiano, Ulisses Correia.

El presidente de la Asociación Canaria para el Progreso de la Macaronesia, Juan Cárdenas, explicó que persiguen la consolidación de la integración regional del espacio socioeconómico que conforman todas estas islas del Atlántico para mejorar su movilidad.

"Implicar a Europa"

Una vez que las regiones macaronésicas están de acuerdo en consolidar este espacio, hace falta ahora «implicar a Europa», dada la importancia geoestratégica que tienen estos archipiélagos del Atlántico medio.

Lo que se pretende, según precisó Cárdenas, es «alargar el eje transversal del transporte a los cuatro archipiélagos», que deben «estar mejor conectados por mar, aire y también por tierra, internamente.

Exposición posterior

Las conclusiones a las que lleguen los expertos que participan en estas jornadas se expondrán posteriormente a los Gobiernos de Portugal y España, así como a la UE.

El primer ministro de Cabo Verde destacó que la conectividad y la movilidad forman parte de la esencia de las islas de la Macaronesia, que precisan estar ligadas entre sí y con el mundo. Es su «gran desafío», afirmó Correia, quien aludió a las conexiones que procuran ya la aerolínea canaria Binter o la azoriana SATA, cuyas frecuencias, como la semanal vigente entre Gran Canaria y la isla de Sal (Cabo Verde), ha considerado preciso reforzar.

"Vital importancia"

El presidente canario, Fernando Clavijo, que participó en la inauguración de estas jornadas, expresó que, a su juicio, el espacio geográfico de la Macaronesia «es de vital importancia tanto para la Unión Europea como para el continente africano y el americano».

Por ello, consideró «fundamental generar un espacio de progreso, de desarrollo y desde un punto de vista estratégico, con esa tricontinentalidad, Europa, África y Estados Unidos, de seguridad para Europa y para el desarrollo del continente africano» en el que se incluya también la «conectividad con el continente americano».

«Cabo Verde y Canarias queremos transmitir la importancia y la oportunidad que representa la Macaronesia para Europa en el contexto mundial en el que nos estamos desenvolviendo y quieren liderar el reconocimiento a este espacio de progreso, de desarrollo y de oportunidad para Europa», advirtió Clavijo.

