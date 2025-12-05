La Macaronesia eleva a la UE la necesidad de reforzar la movilidad en el Atlántico medio

Las I Jornadas sobre Movilidad en la Macaronesia han concluido este viernes en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología con el compromiso de los cuatro archipiélagos de elevar a la Unión Europea una propuesta conjunta para mejorar la conectividad marítima y aérea y consolidar la región como un espacio estratégico de cohesión y desarrollo en el Atlántico medio. El documento de conclusiones se presentará en la IV Cumbre de la Macaronesia, prevista en Madeira en 2026.

En la sesión de clausura, el director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Padilla, explicó que, en cumplimiento del mandato de la III Cumbre celebrada en Lanzarote, se está trabajando en la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) que dote a la Macaronesia de personalidad jurídica propia.

80 agrupaciones

“Debemos ser muy estrictos con el foco que le demos a la agrupación para que tenga éxito y no disperse su actividad en demasiados frentes”, advirtió, recordando que ya se ha encargado un estudio de viabilidad compartido con los cuatro archipiélagos y que existen actualmente unas 80 agrupaciones europeas de este tipo en funcionamiento. Subrayó, además, que el proceso cuenta con el apoyo del Estado español y de la Unión Europea, que ha cerrado una asistencia técnica específica para que Cabo Verde pueda integrarse en la futura AECT.

El eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar destacó que el Parlamento Europeo ha defendido históricamente, por encima de diferencias ideológicas, la singularidad de las regiones ultraperiféricas (RUP), entre las que se encuentran Canarias, Madeira y Azores, e insistió en que la Macaronesia —que incluye también a Cabo Verde, Estado soberano— debe ser entendida como un espacio coherente por razones de proximidad, vecindad y oportunidad compartida. Recordó que la movilidad es la gran prioridad en este contexto y que la región ofrece un valor añadido para impulsar modelos de economía circular y azul, donde la especialización científica y tecnológica “no tiene ninguna complicación para operar desde las Islas”.

Propuesta "trágica"

Al mismo tiempo, alertó de que la propuesta de marco financiero 2028–2034 de la Comisión Europea “es trágica” para los territorios más vulnerables, aunque recalcó que aún hay tiempo para librar esa batalla política en defensa de los principios de solidaridad intergeneracional, social e interregional.

Por su parte, el eurodiputado azoriano Pablo Do Nascimento subrayó que la Unión Europea tiene la obligación de garantizar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios a los grandes centros europeos, y defendió la creación de un Posei específico para el transporte, siguiendo el modelo del que ya existe en el ámbito agrícola, como herramienta para compensar los sobrecostes de la movilidad en los archipiélagos de la Macaronesia.

"Más trabajo"

El presidente de la Asociación Canaria para el Progreso de la Macaronesia, Juan Cárdenes, organizadora del encuentro, cerró la sesión agradeciendo el esfuerzo de ponentes y delegaciones y recalcó que, tras estas jornadas, lo que queda es “más trabajo” para traducir las ideas en decisiones concretas.

Destacó dos mensajes que han quedado claramente establecidos: por un lado, que la Macaronesia representa una oportunidad para Europa, un espacio donde la Unión puede proyectar estabilidad, sostenibilidad y cooperación; y por otro, que la movilidad y la conectividad son fundamentales para la cohesión social, porque no solo mejoran el transporte, sino la calidad de vida, el acceso a servicios y las posibilidades de desarrollo económico. “Canarias no sería lo que es hoy sin su hiperconectividad marítima y aérea”, recordó, proponiendo este modelo como referente para el conjunto de la región.

'Hub' internacional

Uno de los ejemplos de éxito de cooperación regional más citados en la jornada fue la CAI, Asociación de las Islas de la Macaronesia para la promoción de los cruceros. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, recordó que, a pesar de que el puerto grancanario es un hub internacional donde operan las principales navieras del mundo, apenas existen dos rutas regulares dentro de la propia Macaronesia —una con Madeira, básicamente de importación de chatarra, y otra con Cabo Verde, centrada en la exportación agroalimentaria y ganadera—, lo que contrasta con el potencial de la zona.

Insistió en que, en el ámbito marítimo, “de nada sirve tener grandes infraestructuras si no hay carga, producto o pasaje” y subrayó que es imprescindible generar demanda interna: despertar en la población y en los operadores económicos el interés por moverse dentro de la región para que las rutas y las navieras terminen apareciendo.

Un 25%

Calzada defendió la necesidad de que Europa reconozca a la Macaronesia como un territorio especial en materia de rutas marítimas, dado que lo que importa en este ámbito es la unión efectiva de los territorios y la región ocupa una posición geográfica estratégica junto a África. En este sentido, la CAI —de la que forman parte cinco autoridades portuarias— fue presentada como un ejemplo práctico de lo que se puede lograr con una estrategia compartida: en 2024 se movieron más de 4 millones de cruceristas en la Macaronesia, un 25% más que el año anterior, gracias a un plan comercial conjunto y a la presencia coordinada en grandes eventos internacionales del sector.La jornada puso también el foco en el modelo de conectividad de Canarias como referencia extrapolable al conjunto de la región.

El director general de Fred. Olsen, Andrés Marín, detalló que la compañía solo en 2024 y en tráfico interinsular, movió 3,2 millones de pasajeros, 1 millón de coches y 400.000 unidades de carga en un territorio fragmentado y alejado. Subrayó que, aunque se trata de una empresa privada que necesita resultados positivos para garantizar su continuidad, existe una clara vocación de servicio público, lo que hace que se mantengan líneas deficitarias siempre que el conjunto de la operación sea sostenible.

Transporte marítimo

Marín coincidió con Calzada en que, cuando existe demanda, la oferta termina apareciendo, y apuntó que la situación actual de la conectividad en la Macaronesia responde en buena medida a esa lógica. Recordó que, con operadores como Binter y Canaryfly en el transporte aéreo, y Fred. Olsen y Armas en el transporte marítimo, Canarias es probablemente “el archipiélago mejor conectado del mundo”, con frecuencias que en ocasiones obligan a sacar barcos de 1.000 plazas con apenas 40 pasajeros, en una apuesta por mantener la continuidad del servicio.

En el panel dedicado al transporte aéreo participaron, entre otros, el ministro de Turismo y Transportes de Cabo Verde, José Luís Sá Nogueira, o el expresidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero, quien repasó las medidas —como las bonificaciones al transporte— que han permitido configurar un sistema competitivo y eficaz en Canarias, y dejó una idea que vertebró buena parte del debate: “la mejor medicina contra el insularismo es la movilidad”, porque es la forma de hacer región, construir comunidad y garantizar la cohesión social, económica y política. El caso canario fue presentado como un modelo de éxito, aún mejorable, pero exportable al conjunto de la Macaronesia.

Documento de conclusiones

Las jornadas han confirmado, en definitiva, que la mejora de la movilidad y la conectividad es clave para “hacer región” y construir una Macaronesia cohesionada, capaz de aprovechar su posición geoestratégica y sus recursos para convertirse en un espacio de referencia para la Unión Europea en el Atlántico medio. El documento de conclusiones que se elevará a la IV Cumbre de la Macaronesia recogerá estas líneas de trabajo y concretará la propuesta conjunta que los cuatro archipiélagos trasladarán a las instituciones europeas.

Las I Jornadas sobre Movilidad en la Macaronesia han estado organizadas por la Asociación Canaria para el Progreso de la Macaronesia y han contado con la financiación del Gobierno de Canarias, el Consejo Económico y Social de Canarias, Puertos Canarios, Proexca y la Fundación Puertos de Las Palmas, así como con la colaboración de la Unión Europea, el Gobierno de España, el Gobierno Regional de Azores, el Gobierno de Cabo Verde y las instituciones municipales representadas en el programa.