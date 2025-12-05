El 'pacto de las flores' dejó blindado con el Estado el mecanismo de pago y revisión de las 'ayudas covid'

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, desató esta semana una batalla política contra el Gobierno que presidió el actual ministro Ángel Víctor Torres en la pasada legislatura tras desvelar que el Ejecutivo que ahora preside Fernando Clavijo tiene que afrontar sentencias judiciales porque el anterior gabinete del 'pacto de las flores' no otorgó 'ayudas covid' a varias empresas que tenían derecho a las mismas, a lo que se unió que a su departamento ahora le toca "bailar con la mas fea y pedirles a las empresas que tienen que hacer reembolsos porque no han justificado el destino de los fondos otorgados".

Unas acusaciones que han sido contestadas por Elena Máñez, anterior consejera de Economía y Empleo, que considera que Domínguez mezcla dos cuestiones diferentes: las ayudas no concedidas y la reclamación del dinero no justificado.

Máñez insiste en que el Gobierno de Torres "dejó completamente resuelto con el Estado el mecanismo para atender el pago de los recursos judiciales", al incluir una cláusula en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 -que aún están en vigor, porque han sido prorrogados en dos ocasiones- que permitía utilizar "el dinero procedente de los reintegros y, si fuera necesario, solicitar fondos adicionales al Ministerio".

Una cifra "normal"

Es más, asegura que las reclamaciones, "algunas de ellas directamente al Gobierno y otras remitidas por las empresas a los tribunales", solo representan el 2,44% del total de solicitudes, "una cifra normal en cualquier convocatoria pública.

"Si el vicepresidente no ha sido capaz de activar esta disposición, la única responsabilidad es su incapacidad de gestión y no del 'pacto de las Flores', que en términos futbolísticos le dejamos el balón al pie, pero ha sido incapaz de rematar", afirma Máñez.

"Cumplir la legalidad"

Y por lo que respecta a la revisión de las justificaciones y la reclamación del dinero a las empresas, el anterior gabinete "dejó resueltos y contestados los 435 recursos presentados, por lo que "lo único que tenía que hacer Domínguez era continuar con los trámites, realizar las comprobaciones e inspecciones necesarias y proceder, en su caso, a los reintegros pertinentes".

"Cumplir la legalidad no es bailar con la más fea ni puede convertirse ahora en un ataque político", concluye.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)