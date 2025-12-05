La Policía Nacional alerta a todos los canarios: así funciona la `estafa del amor´

La Policía Nacional se encarga de proteger a los ciudadanos y alertarles con el objetivo de mantenerlos informados y puedan detectar y evitar cualquier estafa, ya que con el avance de las tecnologías la ciberdelincuencia ha aumentado notablemente.

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

Cómo funciona la estafa del amor

Este nuevo engaño está cada vez más extendido en redes sociales y aplicaciones de citas. Este fraude comienza siempre a través de un mensaje inocente que llega mediante Instagram, Facebook, Tiktok, apps de citas o incluso por WhatsApp. El estafador comienza una conversación, la cual se alarga en el tiempo, para conseguir ganarse la confianza de la víctima.

Según explica la Policía Nacional, el estafador finge interés hasta el punto de hacer crear a la víctima que buscan una relación sentimental. El engaño llega cuando la estafada está completamente enganchada emocionalmente.

Ahí es cuando el ciberdelincuente le propone una inversión "segura, rápida y rentable", normalmente relacionada con criptomonedas o plataformas de inversión desconocidas. Le asegura que solo es necesario aportar una pequeña cantidad económica para obtener beneficios. Sin embargo, todo forma parte del fraude y en cuanto la víctima realiza el ingreso, el estafador desaparece.

Recomendaciones de la Policía

La Policía señala que la víctima sufren un gran impacto emocional cuando descubren que la relación nunca fue real, sino una estrategia para manipularlas.

"No caigas en su juego, no envíes dinero ni inviertas nunca por recomendación de alguien que has conocido por Internet y de manera accidental. No hables de tu situación financiera con desconocidos y desconfía de personas que te asegura oportunidades de inversión exclusivas y te animan a actuar con rapidez", insiste los agentes de seguridad.