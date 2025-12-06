La Aemet avisa de que la calima se intensificará por la tarde en Canarias
En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 23ºC de máxima
La previsión meteorológica para la provincia de Las Palmas indica que en Gran Canaria estará despejado este sábado con algún intervalo matinal en el norte e intervalos ocasionales de nubes medias y altas durante el día, existiendo además una probable calima que será más significativa durante la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá cielo despejado con algún intervalo ocasional de nubosidad media y alta con una probable calima, en especial por la tarde.
Las temperaturas estarán en ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 23ºC de máxima.
Respecto al viento, en costas soplará viento de componente este de flojo a moderado, en medianías y zonas altas sureste moderado.
Santa Cruz de Tenerife
En cuanto a la provincia tinerfeña, indica que habrá intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, se prevé que la jornada esté acompañada por la presencia de calima ligera, que tenderá a ser más significativa en medianías del sur por la tarde.
Las temperaturas irán en ascenso, en especial los valores diurnos. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 13 de mínima en El Hierro.
El viento soplará del noreste, y será más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste, girando a componente este en medianías. En cumbres, será flojo de componente sur.
- La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
- Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
- Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
- Detenido un ojeador de fútbol por abusos sexuales a 61 menores en Canarias
- Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- El pronóstico de la Aemet para el lunes en Canarias: la clave está en el fuerte viento alisio y las lluvias
- La Aemet actualiza el pronóstico en Canarias para este viernes: aumento de nubes altas, calima ligera y algún chubasco en zonas altas este viernes