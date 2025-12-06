La Aemet avisa: la calima irá remitiendo este domingo en Canarias

La calima continuará afectando este domingo a Canarias, aunque se espera que vaya remitiendo. Así lo indica la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este 7 de diciembre.

En concreto, se espera que el cielo esté poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales. Habrá calima ligera, más significativa en medianías y remitiendo de este a oeste del archipiélago.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de cumbres de Tenerife y de La Palma. Viento en general flojo de componente este a sureste, más intenso en la provincia oriental durante las horas centrales.

Fuerte oleaje

El Gobierno de Canarias mantiene activa desde este viernes la situación de prealerta por fenómenos costeros ante el mal estado de la mar previsto para este fin de semana en todas las islas. La medida se adopta siguiendo la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el protocolo oficial que regula la respuesta ante este tipo de episodios.

La Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional ha precisado que se esperan olas de entre 2 y 3,5 metros, pudiendo alcanzar puntualmente los 5 metros en algunas zonas expuestas del norte y oeste de las islas occidentales, así como en áreas abiertas del litoral de Fuerteventura y Lanzarote.