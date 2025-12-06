Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet pronostica calima y mar alterado en Canarias este sábado: temperaturas en ascenso y avisos activos en la costa

La previsión incluye ligera calima, aumento de temperaturas en las islas montañosas y prealerta por fenómenos costeros en varias zonas del Archipiélago.

Aemet

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este sábado un escenario marcado por calima ligera, más evidente en las medianías del sur de las islas montañosas, y por un ascenso generalizado de las temperaturas diurnas. El ambiente se mantendrá variable, con intervalos de nubes medias y altas y presencia de nubes bajas en el norte de las islas occidentales. En las islas orientales existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada.

El viento soplará del noreste, girando a componente este en medianías y cumbres de las islas occidentales, mientras que en la provincia oriental predominará un flujo flojo del este.

En el mar, la situación seguirá marcada por el oleaje de mar de fondo del noroeste, con alturas que oscilarán entre 1 y 3 metros. La Dirección General de Seguridad y Emergencias mantiene la prealerta por fenómenos costeros en buena parte del Archipiélago, afectando a las costas abiertas al norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, así como al litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

La previsión marítima prevé viento de intensidad variable entre fuerza 2 y 5 según el día, mar rizada a fuerte marejada y mar de fondo persistente del noroeste. El sábado el viento será de componente este con mar rizada a marejadilla y olas que pueden alcanzar los 3,5 metros en zonas expuestas.

En conjunto, el sábado estará marcado por algo de calima, temperaturas más altas y un estado del mar todavía adverso en áreas del norte y oeste del Archipiélago, con especial atención a la evolución del oleaje durante el puente.

El tiempo, isla por isla

GRAN CANARIA — Más calima en medianías y subida térmica

Nubes medias y altas, con nubes bajas matinales en el norte. Posibles lluvias débiles de madrugada. Calima ligera por la tarde en zonas de medianías.

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 23 °C

LANZAROTE — Jornada estable con calima ligera

Intervalos de nubes medias y altas y ambiente algo brumoso. Posibilidad baja de lloviznas de madrugada. Temperaturas en ligero ascenso.

Arrecife: 16 / 22 °C

FUERTEVENTURA — Cielos variables

Nubes medias y altas con ligera calima. Podrían darse lluvias débiles y dispersas al amanecer. Temperaturas algo más altas.

Puerto del Rosario: 17 / 22 °C

TENERIFE — Ascenso térmico y calima en zonas del sur

Intervalos nubosos y calima ligera, más notable en medianías del sur por la tarde. Viento del noreste algo más intenso en sureste y extremo noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 24 °C

LA GOMERA — Nubes en el norte y ambiente brumoso

Intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas en el norte. Calima ligera y temperaturas en ascenso.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 24 °C

LA PALMA — Ambiente estable con algo de calima

Poco nuboso con intervalos en el norte y este. Ligero ascenso térmico, más marcado en medianías del este. Calima leve.

Santa Cruz de La Palma: 18 / 23 °C

EL HIERRO — Tiempo estable y ligero ascenso de máximas

Poco nuboso con intervalos en el norte. Calima ligera y temperaturas algo más altas.

Valverde: 13 / 18 °C

TEMAS

