Canarias declara la prealerta por fuerte oleaje este fin de semana

El Gobierno de Canarias mantiene activa desde este viernes la situación de prealerta por fenómenos costeros ante el mal estado de la mar previsto para este fin de semana en todas las islas. La medida se adopta siguiendo la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el protocolo oficial que regula la respuesta ante este tipo de episodios.

La Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional ha precisado que se esperan olas de entre 2 y 3,5 metros, pudiendo alcanzar puntualmente los 5 metros en algunas zonas expuestas del norte y oeste de las islas occidentales, así como en áreas abiertas del litoral de Fuerteventura y Lanzarote.

También se prevé viento de fuerza 2 a 4, equivalente a entre 6 y 28 kilómetros por hora, un factor que puede contribuir al empeoramiento del estado del mar.

Zonas más afectadas por el fuerte oleaje

Litoral norte y oeste, las áreas con mayor riesgo

Según la información recopilada por el Gobierno de Canarias, el oleaje más intenso afectará especialmente a:

Norte y oeste de El Hierro

Norte y oeste de La Palma

Norte de Tenerife y La Gomera

Norte de Gran Canaria

Oeste de Fuerteventura y Lanzarote

Las autoridades insisten en que la situación afecta a todo el Archipiélago, pero subrayan que las costas abiertas al norte y al oeste serán las que recibirán el impacto más directo del mar de fondo combinada.