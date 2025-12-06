Canarias lidera el aumento de siniestros mortales en vías interurbanas: los fallecidos crecen un 42% en un año

Canarias vuelve a encender las alarmas por la siniestralidad vial. Entre el 1 de enero y el 3 de diciembre de 2025, las Islas han registrado 48 siniestros mortales, quince más que el año anterior y un 42% más. El número de fallecidos también ha crecido en la misma proporción: 50 vidas perdidas, frente a 35 de 2024, es decir, un 45%. Mientras en el conjunto del país las cifras descienden ligeramente —España acumula 951 siniestros mortales por los 957 del pasado año y 1.035 fallecidos frente a 1.065—, Canarias avanza en sentido contrario y se convierte en la Comunidad Autónoma que más crece en siniestros viales mortales y fallecidos en vías interurbanas.

Llaman la atención los casos de la Comunidad Foral de Navarra, que crece en un 50% con 27 siniestros mortales frente a los 18 de 2024, mientras que los fallecidos pasan de 18 en 2024 a 31 en 2025. O La Rioja con un aumento del 42% con 10 siniestros mortales en lo que va de año y 7 en el anterior, lo mismo ocurre con los fallecidos. Pero, aunque aumenten en porcentaje, las cifras de ambas Comunidades Autónomas son más bajas comparadas con las de Canarias.

Datos nacionales

Los datos irrumpen en un contexto en el que la estadística nacional apenas muestra variaciones. El informe de 2024 cifró en 1.785 las personas fallecidas en carreteras de todo el país, apenas 21 menos que en 2023. En vías urbanas, la mortalidad bajó un 5%, mientras que en interurbanas creció solo un 0,2%. Ese equilibrio contrasta con el escenario canario, donde el aumento es claro y sostenido.

A nivel estatal, las salidas de vía continúan siendo la tipología más letal —630 fallecidos, el 35% del total— y representan el 41% de las muertes en interurbanas. El alcohol sigue presente en un número significativo de casos debido a que el 29% de los conductores fallecidos a los que se les hizo la prueba dieron positivo. Las drogas tienen una presencia menor —un 7% de positivos—, pero su peso no es irrelevante.

El peso creciente de los motoristas

En Canarias, sin embargo, el comportamiento de los datos apunta en otra dirección: el peso creciente de los motoristas. El experto en seguridad vial, Abraham Márquez, explica que "el índice de letalidad de una motocicleta es mucho mayor que el de un turismo", pero que, aún así, en el conjunto del país "muere más gente en coche porque por cada motorista hay entre 15 y 20 conductores de turismo". Esa proporción se ha alterado en las Islas. "En Canarias, lo que hemos detectado este año es un incremento claro en fallecidos de motocicletas", señala. Y precisa que no se trata de conductores noveles ni de usuarios de motos de 125 cilindradas, sino de motoristas de alta cilindrada.

La geografía de los accidentes es un elemento clave. Márquez detalla que estos siniestros se producen principalmente "en carretera convencional y fuera de poblado", lejos del tráfico urbano. Muchos de ellos tienen lugar durante los fines de semana y festivos, cuando el uso de la motocicleta se asocia más al ocio que a la necesidad de desplazamiento. "La motocicleta se usa como un dispositivo lúdico, lo que implica velocidades más altas, trazados más complejos y una exposición mayor al riesgo", resume el experto.

Falta de formación

A esta tendencia se suma la percepción de que la formación de los conductores, tanto de motocicleta como de cualquier otro vehículo, es insuficiente. "Aunque se han introducido medidas, como la limitación para que un joven de 18 años no pueda llevar una moto de gran cilindrada sin un proceso previo, la formación es una asignatura pendiente", afirma Márquez. Según él, el sistema actual no garantiza que los conductores actualicen sus conocimientos a lo largo de la vida. "El carnet no puede ser para toda la vida. Te lo sacas con 18 años y no vuelves a recibir formación nunca. Las vías cambian, la señalización cambia, los vehículos cambian", argumenta. Para Márquez debería renovarse con una prueba teórico-práctica, no solo con un certificado médico.

Pero no todo el peso recae en el conductor. El experto insiste en que las vías también deben adaptarse al presente. "Los vehículos y conductores avanzan, pero seguimos teniendo sistemas de protección muy antiguos, sobre todo en puerto de montaña", explica. Considera que la administración podría "acondicionar mejor muchas carreteras" y recuerda que la seguridad vial depende de un equilibrio entre vía, vehículo y factor humano. Aún así, asume que este último sigue siendo decisivo: "El responsable nunca va a ser solo la vía o el vehículo. Las distracciones, las salidas de vía y la mala conciencia al volante están detrás de muchos accidentes".

Decisiones al volante

El panorama nacional refuerza esa idea. Pese a que las distracciones por el uso del teléfono móvil son menos frecuentes entre motoristas por la propia exigencia de la conducción, en el conjunto del tráfico las salidas de vía siguen siendo la tipología que más vidas se cobra. En carreteras, las autopistas y autovías concentraron en 2024 el 28% de los fallecidos en vías interurbanas, un dato que vuelve a poner el foco en las decisiones al volante.

Con un aumento de 15 muertos más en solo un año, las cifras de Canarias dibujan un escenario que exige una respuesta rápida. La combinación de motocicletas potentes, carreteras exigentes y una formación que no termina de actualizarse se convierte en una ecuación peligrosa. Para Márquez, la conclusión es evidente. «Si no reforzamos la formación, si no actualizamos nuestras vías y si no mejoramos la conciencia al volante, estas cifras seguirán creciendo», matiza.

El repunte también abre un debate sobre la cultura vial en todo el Archipiélago. Las campañas de concienciación no parecen estar calando con la intensidad necesaria. A lo que se suma la normalización de ciertas conductas de riesgo –como el exceso de velocidad en tramos conocidos, la confianza excesiva en superficies irregulares o la percepción de que las carreteras insulares "se dominan" con la experiencia– sigue pesando en la siniestralidad que "parece que va a seguir aumentando si no se realizan cambios".