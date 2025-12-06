El INE revela cuál es la ciudad de Canarias que más población ha ganado en 2025: ya es la quinta que más crece en España

La población de España ha aumentado en más de medio millón de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este crecimiento no ha sido uniforme en todo el territorio, ya que en algunos municipios la presión demográfica se ha sentido con mayor intensidad que en otros. En Canarias, una ciudad ha destacado por encima de todas, posicionándose como la quinta de España con mayor incremento de habitantes en su censo.

Población española actualmente / INE

Así se distribuye la población española en 2025

El INE ha informado que, a fecha del 1 de enero de 2025, España cuenta con una población de 49.128.297 personas, lo que supone un incremento del 1% respecto a la misma fecha de 2024. Este crecimiento se ha concentrado especialmente en la Comunidad Valenciana, donde se encuentran las tres ciudades con mayor aumento poblacional del año: Torrevieja, Gandía y Benidorm. La población del país ha crcido de esta manera:

42.216.326 tenían nacionalidad española: 85,9%

tenían nacionalidad española: 85,9% 6.911.971 nacionalidad extranjera: 14,1%

De este número total de extranjeros que residen en España, un 14% procede de Marrucecos, que son la nacionalidad más numerosa en el país, con un total de 968.999. Les sigue Colombia, con 676.534 personas y Rumanía con 609.270. Durante 2024, la población de colombianos creció en 98.057, la de venezolanos en 52.555 y la de marroquíes en 48.306. Por otro lado, la población de rumanos disminuyó en 11.193 habitantes, la de ucranianos en 7.907 y la del Reino Unido en 5.940.

Población extranjera en España en 2025 / INE

Durante el año 2024, en todas las comunidades autónomas aumentó la población, salvo Extremadura. Los mayores aumentos se registraron en Cataluña (111.895 personas), Comunitat Valenciana (105.897) y Comunidad de Madrid (104.618). A nivel de provincias, el número de habitantes creció en todas menos en seis.

Canarias también tiene más habitantes

El archipiélago no se podía quedar atrás, y la población residente en Canarias ha aumentado un 0,90%, sumando 20.112 nuevos habitantes hasta alcanzar una cifra total de 2.258.866 personas. Este aumento se distribuyó de manera desigual entre sus dos provincias, siendo Las Palmas la que lideró el crecimiento. Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la subida fue más moderada:

Provincia de Las Palmas : Población de 1.171.547 personas con una subida del 1,01% (11.657 habitantes más)

Población de 1.171.547 personas con una subida del 1,01% (11.657 habitantes más) Provincia de Santa Cruz de Tenerife: Población de 1.087.319 personas con una subida del 0,78% (8.455 habitantes adicionales)

Esto evidencia que la provincia oriental fue responsable de más de la mitad del aumento poblacional total del archipiélago en este periodo.

Población en Canarias en 2025 / INE

Arrecife es el lugar donde más ha crecido la población

Arrecife destaca entre todos los municipios de Canarias como el de mayor crecimiento poblacional. Según datos del INE, esta ciudad ocupa el quinto lugar en España en aumento de habitantes, registrando un notable incremento del 3,3% en su censo respecto al año anterior.

Aumento de la población en Arrecife / INE

Entre 2024 y 2025, el municipio de Arrecife registró un notable dinamismo demográfico al experimentar un crecimiento de 2.240 nuevos habitantes en tan solo un año. La población pasó de una cifra de 68.025 personas en 2024 a alcanzar un total de 70.265 en 2025. Actualmente, en esta ciudad de Lanzarote viven 35.120 hombres y 32.299 mujeres. Este aumento porcentual es significativamente alto si se compara con el crecimiento promedio de la provincia o de la comunidad autónoma en el mismo periodo.

El crecimiento poblacional también ha impactado significativamente en el mercado inmobiliario, reflejándose en un incremento anual del 9,3% en el precio del suelo, que actualmente alcanza los 2.084 €/m2. Según datos del portal inmobiliario Idealista.com, en el distrito de Argana-Maneje, el incremento ha sido aún más pronunciado, alcanzando un 35,6%. En Altavista-Titerroy-San Francisco Javier, el precio del suelo es ahora un 22% más alto en comparación con el mismo periodo de 2024.

En Arrecife reside el 42,11% de los 166.878 habitantes de Lanzarote, lo que lo convierte en el núcleo de población más importante de la isla. Esto se refleja tanto en la variedad de servicios y comodidades disponibles como en el elevado precio de la vivienda.