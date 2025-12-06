El Eurofighter llega a Canarias para renovar la vigilancia aérea

Los Eurofighter llegan en 2026 a Canarias para modernizar la vigilancia del espacio aéreo y ofrecer unas capacidades punteras de las que ya no disponen los F–18. La renovación de los cazas de la Base Aérea de Gando estaba cantada desde hace años, pero la crisis económica frenó parte de las previsiones inversoras del Ministerio de Defensa hasta ahora que ya se han concretado los fondos y los aviones que se adquirirán para renovar la defensa aérea. Una de las principales bases que se habían quedado atrás en este proceso de transformación era la de Gando, que en los próximos cuatro años irá dejando a un lado los cazas F–18, con más de 20 años de presencia en las Islas, por los cazas del programa Eurofighter, una apuesta de la industria aeronáutica europea en la que participa España.

La primera fase del programa Halcón I contempla la compra de 20 Eurofighter hasta 2030. La segunda, Halcón II, supondrá la llegada de otros 25 cazas entre 2030 y 2035. Teniendo en cuenta que España cuenta actualmente con 70 Eurofighter Typhoon, Defensa pasará a disponer en total de 115 cazas Eurofighter de distintas versiones. Los primeros cazas que llegarán a Gando serán los del modelo Tranche 3, ahora con base en Albacete, mientras que a la provincia castellanomanchega llegarán los Tranche 4, el último modelo salido de la fábrica de Airbus.

César Pintado, profesor de Tecnología Militar del Cisde (Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa), advierte que «sustituir un Ala entera no es fácil ni sencillo». Las exigencias técnicas que requieren los nuevos aviones de combate suponen no solo la formación de los pilotos, sino también del personal de mantenimiento, analistas, especialistas en aviónica, además de adaptar las instalaciones de la Base Aérea a las nuevas aeronaves. Una singularidad de Gando es el alto grado de salinidad por su proximidad al mar y la calima, fenómenos que inciden en los aparatos y que requieren un mayor cuidado en el mantenimiento no solo de los fuselajes, sino también de los mandos técnicos.

Cuarta generación

Pintado indica que los Eurofighter no son cazas de quinta generación como los F–35 de Estados Unidos, pero sí son de una cuarta generación bastante avanzada. En relación con los F–18 uno de los adelantos más importantes del avión de combate europeo es el radar AESA (siglas en inglés de Active Electronically Scanned Array) que hace un barrido electrónico y optimiza la detección y el seguimiento de largo alcance. «En misiones de defensa de la soberanía nacional puede incluso detectar sin necesidad del radar», explica Pintado, que califica el Eurofighter como una «auténtica plataforma de inteligencia porque es como tener una estación de radar volando, siendo discreto y muy rápido». De esta forma se convierte en una aeronave que cuenta con la última tecnología para la vigilancia del espacio aéreo.

Siendo el radar el principal elemento diferenciador del Eurofighter, este avión también tiene más capacidad de carga, mejora la velocidad y otras características propias de los cazas de combate. El Eurofighter es ideal para operaciones de patrullaje aéreo, defensa territorial y combates cercanos.

Frente al caza europeo está el F–35 de EEUU, una aeronave que sí es de quinta generación y de la que disponen varios países europeos, entre ellos Grecia, Rumanía, República Checa, Gran Bretaña o Dinamarca. César Pintado explica que el caza norteamericano dispone de un «software con 5,5 millones de líneas de programación y una serie de sensores por todo el avión que alivia mucho la carga de trabajo del piloto, que tiene en su casco todo un sistema de información que le suministra todos los datos que necesita en cada momento». Los F-35 tienen la capacidad de visión de 360 grados y de ser «invisibles» a los radares, por lo que tienen más facilidades para las incursiones y ataques aire–tierra.

La pugna entre los Eurofighter y los F–35 en la aviación militar es cuestión de prioridades en función de las capacidades que dispone cada caza, pero también se trata de una confrontación entre el poderío militar de EEUU y la industria aeronáutica europea para tener su propio avión de combate y no depender del mantenimiento y la sofisticada tecnología norteamericana. «La industria aeronáutica europea no ha sido capaz de proporcionar un avión de combate de quinta generación y ahora pagamos las consecuencias porque hay países europeos que están comprando el F–35, porque Europa ha estado más de 20 años sin invertir lo suficiente y EEUU sí lo ha hecho», añade Pintado. El experto en tecnología militar también explica que el caza norteamericano es «muy caro» y su mantenimiento también, por lo que se ha planteado que Alemania también tenga una fábrica de F–35.

Marruecos y los F–35

Las informaciones relacionadas con que Marruecos apuesta por la compra de F–35 frente a los Eurofighter que van a venir a Canarias es analizada con cierto escepticismo por César Pintado. «Marruecos los quiere y EEUU se los quiere vender pero son carísimos», advierte el experto y es que Rabat pretende adquirir 32 aeronaves de este modelo que supondría un gasto de unos 17.000 millones de dólares, una cifra astronómica que supera todo el presupuesto de defensa de Marruecos de este año, que alcanza los 12.000 millones de dólares.

Según Pintado «el rearme en el que está enfrascado Marruecos es más bien dirigido a su rivalidad con Argelia más que a España». Sin embargo, «ahora mismo y tal como está planteada la compra de estas aeronaves exceden de la capacidad de Marruecos, por lo que más bien soy escéptico sobre que esta adquisición sea próxima». César Pintado indica que los actuales cazas de los que dispone el país magrebí, los F–16 Block 50, siguen teniendo una importante capacidad defensiva frente a potenciales enemigos y son ya superiores a los que tiene Argelia. El gasto astronómico que supondría para el país los F–35 supondría el presupuesto de defensa de Rabat de un año y medio.