El informe Canarias MediaBrand Index 2025 de 22GRADOS retrata un archipiélago que avanza a distintas velocidades en su transición digital

El informe Canarias MediaBrand Index 2025, realizado por la compañía canaria de marketing 22GRADOS, confirma que el ecosistema empresarial del archipiélago avanza a distintas velocidades en su transición digital. El análisis identifica tres perfiles: líderes digitales claros que entienden la transformación no como campaña sino como modelo; perseguidores que construyen presencia; y rezagados que ven su presencia digital como opcional.

El informe subraya que lo digital ya no es simplemente un canal, sino la realidad sobre la que deben construirse estrategias completas, consistentes y medibles. Además, destaca que las marcas mejor posicionadas no necesariamente invierten más, sino mejor, seleccionan dos o tres pilares estratégicos y los dominan por completo.

En este sentido, la empresa canaria que sobresale en el ranking de las marcas más relevantes del archipiélago es CICAR, que lidera el ranking con una puntuación de 77,53. En el top 5 de las 146 marcas analizadas por la compañía, le siguen Hiperdino, con 64,45; Binter, con 62,90; Loro Parque, con 60,27 y Lopesan, con 59,92.

El estudio ofrece también una fotografía sectorial precisa, en la que el ‘Transporte y Logística’ se sitúa como el sector más sólido, con un desempeño destacado en SEO, inteligencia artificial y experiencia de usuario, y encabezado por marcas como Binter, Fred.Olsen, Titsa y Guaguas Municipales, cuya presencia digital madura está estrechamente vinculada a su fuerte identidad regional, pero también a presencia digital madura y a la gran cantidad de usuarios que buscan activamente estas marcas.

En el ámbito de los ‘Servicios Deportivos’, el liderazgo en percepción y conversación digital es indiscutible gracias a la notoriedad de clubes como CD Tenerife, UD Las Palmas, CB Canarias y Club Baloncesto Gran Canaria. Sin embargo, esta fortaleza contrasta con las carencias detectadas en la experiencia de usuario, especialmente en navegación móvil.

El sector de ‘Automoción’, por su parte, sobresale en aspectos técnicos, especialmente en experiencia de usuario, con Cicar como caso de referencia, aunque el informe señala su escasa visibilidad en buscadores y una baja percepción. En ‘Retail’, los datos confirman un liderazgo claro en SEO y un buen desempeño en experiencia de usuario e inteligencia artificial, si bien la conversación en redes sociales y la percepción de marca se mantienen en niveles bajos, reflejo de un sector orientado más a la búsqueda y a la compra que al diálogo digital.

‘Turismo y Ocio’, uno de los sectores más amplios analizados, muestra un rendimiento discreto en percepción, redes sociales y experiencia de usuario, aunque con un desempeño medio relevante en inteligencia artificial. Loro Parque y Lopesan destacan como los principales impulsores de sus resultados. Finalmente, el sector de ‘Alimentación y Distribución’, el más numeroso del panel, presenta un comportamiento medio en la mayoría de indicadores, pero sobresale en inteligencia artificial debido al fuerte interés de los consumidores por los productos canarios. Hiperdino, Tirma y Plátano de Canarias elevan el promedio en este ámbito.

Canarias MediaBrand / La Provincia

Diálogo del sector

El Canarias MediaBrand Index 2025 se ha presentado hoy en el marco de las primeras ‘Jornadas Canarias MediaBrand: el pulso digital de las marcas canarias’, un encuentro que ha reunido a profesionales del sector, instituciones y marcas líderes del archipiélago y que ha contado con la experiencia de Jesús Cubero, Fractional CMO y exCMO de Vicio, Burger King, KFC y Telepizza; y Selva Orejón, CEO de OnbrandinG y experta en ciberseguridad e identidad digital.

Durante la jornada inaugurada por el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega; y clausuradas por el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Jonathan Domínguez, se han celebrado además dos mesas de diálogo sobre identidad, alcance y liderazgo, protagonizadas por CanaryFly, Arehucas, Club Baloncesto Gran Canaria, Guaguas Municipales, HiperDino, Cervecera de Canarias y Ahembo, ejemplos del talento y la capacidad de liderazgo que caracteriza a las marcas del archipiélago.

También ha reservado un espacio para reflexionar sobre el valor de comunicar desde Canarias y el componente simbólico y cultural que define a sus marcas, con la participación de representantes de ASINCA, La Radio Canaria y el Círculo Publicitario de Canarias.

Este encuentro ha sido organizado por 22GRADOS, con el apoyo del Gobierno de Canarias, la colaboración de ASINCA, Elaborado en Canarias y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y el impulso de PROEXCA, contando además con La Radio Canaria y MarketingDirecto.com como media partners.