Estos son los mercadillos navideños abiertos este puente en Gran Canaria: horarios y localizaciones

La isla contará con varios puntos donde la Navidad brillará con más fuerza

Encendido el Árbol de Navidad del Centro Comercial Las Arenas

Luis Miguel Mora

La Navidad ya se siente en Gran Canaria tras el encendido de las luces en numerosas ciudades de la isla. Cuando falta apenas un mes para Nochebuena, las calles comienzan a llenarse del ambiente, los colores y el aroma tan característico de estas fechas tan especiales.

Una de las actividades favoritas para las familias en diciembre son los mercadillos navideños. En estos espacios, todos pueden pasear tranquilamente, disfrutar del ambiente festivo, hacer algunas compras y degustar dulces tradicionales o productos típicos de la temporada.

Por eso, no es de extrañar que muchos ya busquen las ubicaciones y las fechas de los mercadillos navideños que se montarán este año en Gran Canaria. Para ayudar en esta labor, la creadora de contenido Celi en ruta (@calienruta) ha hecho una lista con los mercados de Navidad en algunas ciudades de Gran Canaria:

Apunta todos los lugares para ir a disfrutar de la Navidad en Gran Canaria.

