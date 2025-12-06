Varios microterremotos sacuden Canarias durante la madrugada, según el IGN
Los temblores, de baja magnitud y registrados entre Tenerife y Gran Canaria, no han producido daños ni han sido percibidos por la población
Santa Cruz de Tenerife
Canarias ha registrado tres terremotos durante la madrugada de este sábado, todos ellos localizados en el canal entre Tenerife y Gran Canaria y sin causar daños. Los datos, publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), confirman que se trató de sismos de baja magnitud, habituales en una región volcánica como la canaria.
Según los registros oficiales del IGN, los tres temblores se produjeron entre las 00:48 horas y las 03:49 horas.
Localizaciones y magnitudes
Los datos facilitados por el organismo detallan lo siguiente:
- 03:49 horas: terremoto de magnitud 1,9 mbLg, con epicentro en la zona marítima al noreste de Tenerife, a unos 9 km de profundidad.
- 02:18 horas: sismo de magnitud 1,5 mbLg, también en el entorno oceánico cercano a Tenerife, con la misma profundidad.
- 00:48 horas: temblor de magnitud 1,6 mbLg, localizado al este de la isla, a 7 km de profundidad.
En todos los casos, los movimientos se catalogan como microseísmos, un tipo de evento sísmico que normalmente no es percibido por la población debido a su baja intensidad.
- La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
- Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
- Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
- Detenido un ojeador de fútbol por abusos sexuales a 61 menores en Canarias
- Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- El pronóstico de la Aemet para el lunes en Canarias: la clave está en el fuerte viento alisio y las lluvias
- La Aemet actualiza el pronóstico en Canarias para este viernes: aumento de nubes altas, calima ligera y algún chubasco en zonas altas este viernes