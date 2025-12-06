Tadeo Jones enseña Canarias al turista del futuro

La nueva aventura de Tadeo Jones es un original y trepidante videojuego donde el arqueólogo español realiza un recorrido frenético por las Islas Canarias en busca de un tesoro. Un absorbente trabajo educativo y de entretenimiento que la empresa Gammera Nest pone en circulación con el título de Tadeo Jones. El legado del Sol de Occidente y que es una continuación del primer videojuego titulado Tadeo Jones y la tabla esmeralda de hace dos años.

Un recorrido por las Islas a través de un videojuego

«El Gobierno de Canarias quería llegar a un nuevo tipo de público, el turista del futuro, la gente joven a la que le muestras lo bonitas que son las Islas Canarias a través de un videojuego y deseen viajar a Canarias», señala el director artístico de la compañía, Daniel Sánchez Mateo. La productora, en vez de publicarlo como un trabajo nuevo, lo ha añadido al primer videojuego que ya existía. «Entras en el juego anterior y encuentras una sección nueva que es esta aventura. La ventaja es que todos aquellos que compraron la anterior tienen acceso a este gratis. Aun así vamos a sacar una edición exclusiva nueva de este título», aclara el propio Sánchez, que ha sido el creador de todo el trabajo audiovisual con el consenso del autor del personaje Enrique Gato.

Hasta un público de 20 años

Si el videojuego de hace dos años duraba casi tres horas, este nuevo título concentra una hora y media. «Tenía que recorrer todas las Islas», asegura Sánchez. «El tardet de Tadeo es aproximado de siete a diez años pero el juego lo planteamos hasta los 20. Que el padre hiciera la parte difícil. Los nivelas de plataformas, que son más fáciles para los niños, pero la tridimensionalidad es para otro margen de edad».

Los derechos audiovisuales

Financiado por el Gobierno de Canarias, varias empresas participan. Mediaset aparece como productora al tener los derechos audiovisuales de Tadeo Jones. Por otro lado, Playstation se encarga de la campaña de difusión, y Selecta Visión han hecho la versión física. Del primer videojuego se han vendido 100 mil unidades, de las cuales unas 25.000 han sido en EEUU «ya que coincidió con la quinta película de Indiana Jones y se recibió como una parodia», aclara Sánchez. «Hemos intentado que el juego sea educativa y de cada isla hemos añadido cosas de la cultura y la historia», asegura. Las primeras islas son las más sencillas. «Empezamos en Lanzarote, en Timanfaya, y a medida que va evolucionando por las islas, hacemos más complicados los obstáculos. Tenerife ya tiene su punto complicado con todo el tema de la lava. Pero a mí me gusta mucho La Gomera con los amantes de Garajonay. Y La Palma porque transcurre todo de noche ya que se habla del observatorio. Y el último es el noveno nivel porque acabamos en San Borondón ya que leímos muchas referencias a la isla fantasma. Y es muy típico de Tadeo acaba en un lugar fantasma».

Los niveles más largos

En Gran Canaria se encuentra uno de los niveles más largos ya que Tadeo tiene que cruzar la arquitectura aborigen de Acusa. «Atraviesa las puertas de las casas prehistóricas, baja y sube a acantilados y vuelve a bajar». Por otro lado, en Tenerife el personaje entra y sale del Teide, baja por una cueva y termina en la iglesia de Santa Catalina». Los niveles no son iguales literalmente, pero la idea es que el jugador identifique lo que hay en cada uno a la caza una especie de tesoro. «Al principio de la historia, Sara, la novia de Tadeo, acude a unas excavaciones en Lanzarote y encuentra el diario del pirata Amago Pargo, en donde señala que está buscando el Sol de Occidente. Y toda la historia es la búsqueda de ese tezsoro, que no se sabe muy bien lo que es. Sin embargo, cada isla aporta la pieza de un disco que tienen que juntar al final de la aventura para descubrir ese enigmático trofeo. Pero no es un tesoro de riqueza, porque el verdadero tesoro había sido el haber recorrido las Islas Canarias e interiorizarlas». «Sólo hay un cambio para Nitendo», explica Sánchez. «Como no podíamoscargar todo el videojuego metimos niveles solo de 2d y un personaje nuevo que es la momia que ya se puede jugar en todas consolas».

El cómic como complemento

Uno de los grandes atractivos del videojuego es que, como ya sucedía en Tadeo Jones y la tabla esmeralda, está apoyado con unos cómics fantásticos y originales realizados por el dibujante Jesús Martínez que trabaja en El Jueves. El cómic, por el momento, solo se puede disfrutar en la versión digital y aparece entre cada nivel del videojuego. «Hemos intentado dar mucha continuidad al juego anterior y uno de esos aspectos es este trabajo», asegura.

Unas fantásticas viñetas al estilo luminoso y de tradición centroeuropea del autor madrileño que empiezan en la propia casa de Tadeo. Sea como fuera Tadeo Jones. El legado del sol de Occidente es todo una manual sobre cómo combinar bien entretenimiento y cultura.