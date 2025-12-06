Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

