La Aemet anuncia cielos despejados y calima en Canarias este lunes
Las temperaturas seguirán con pocos cambios y el viento flojo con intervalos moderados en algunas zonas
El Día de la Inmaculada Concepción, que se celebra este lunes 8 de diciembre, dejará en Canarias una jornada marcada por los cielos despejados, con presencia de polvo en suspensión, que dejará calimas ligeras en altura y disminuyendo las cantidades progresivamente de este a oeste, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, mientras se espera viento flojo de componente sur, con intervalos de moderado en zonas expuestas durante las horas centrales, modulado por las brisas especialmente durante la noche.
Esta es la previsión de la Aemet para las islas de la provincia de Las Palmas:
Gran Canaria
Despejado con calimas ligeras en altura y en retirada desde la mañana. Temperaturas en ligero ascenso en la vertiente norte y sin cambios en la sur. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente por la noche, siendo más intenso en costas noreste y oeste durante las horas centrales.
Fuerteventura
Despejado, con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas sin cambios, salvo por ligeros ascensos en el norte en el caso de las máximas. Viento flojo de componente sur, modulado por las brisas, especialmente durante la noche, siendo más intenso en Jandía, vertiente oeste e interior durante la primera mitad del día.
Lanzarote
Despejado con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas sin cambios, salvo por ligeros ascensos en el norte en el caso de las máximas. Viento flojo de componente sur modulado por las brisas, especialmente durante la noche.
