La Aemet avisa de calima ligera y cielos con nubes altas hoy en Gran Canaria

Canarias afronta este domingo una jornada en general poco nubosa, marcada en buena parte del Archipiélago —y especialmente en Gran Canaria— por la presencia de intervalos de nubes medias y altas y calima ligera, que irá remitiendo de este a oeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en todas las islas, mientras que el viento soplará flojo del este a sureste, más intenso en la provincia oriental durante las horas centrales del día. En el mar predominará la componente este con fuerza 3 o 4, arreciando a 5 en la costa sur, y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.

Predicción por islas:

Gran Canaria

Intervalo de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Calima ligera en retroceso. Temperaturas sin cambios. Viento flojo del sureste, más intenso en las costas noreste y suroeste durante las horas centrales.

Temperaturas en Las Palmas de Gran Canaria: 18°C / 23°C.

Intervalo de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del sureste, más intenso en el interior y el oeste en las horas centrales.

Temperaturas en Arrecife: 16°C / 22°C.

Intervalo de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del sureste.

Temperaturas en Puerto del Rosario: 17°C / 22°C.

Cielos poco nubosos con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas estables, con posibles heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Viento flojo del sureste, más intenso en las costas del sur durante las horas centrales.

Temperaturas en Santa Cruz de Tenerife: 18°C / 24°C.

Cielos poco nubosos con calima ligera, relevante en medianías. Temperaturas sin cambios. Viento flojo, inicialmente del noreste, girando a sureste durante la mañana.

Temperaturas en San Sebastián de La Gomera: 18°C / 24°C.

Cielos poco nubosos con calima ligera, más notable en medianías. Temperaturas estables, con posibles heladas débiles en zonas altas. Viento flojo del este, algo más intenso por la mañana en el extremo sur.

Temperaturas en Santa Cruz de La Palma: 18°C / 23°C.

Cielos poco nubosos con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas sin cambios. Viento flojo del este, más intenso en los extremos sur y noreste en las horas centrales.

Temperaturas en Valverde: 13°C / 18°C.