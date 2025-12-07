El alumnado de Canarias podrá certificar Inglés y Francés en febrero

Las pruebas de certificación de Idiomas dirigidas a la población escolar se celebrarán a finales de febrero. En concreto, la parte escrita se desarrollará durante la jornada del 26, mientras que la oral arrancará a partir del 27. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado lunes las fechas oficiales, los requisitos y toda la información necesaria para presentarse a estas pruebas de certificación que se realizan de manera gratuita en distintos centros públicos del Archipiélago.

Para el alumnado, estos exámenes cuentan con tres grandes atractivos: les ahorran tiempo, desplazamientos y dinero. Una combinación perfecta que el año pasado motivó a cerca de 14.200 estudiantes a presentarse a alguno de los niveles de Inglés ofertados (A2, B1 o B2). Las escuelas oficiales de idiomas (EOI) se trasladan a 236 centros repartidos por toda Canarias para acercar varias pruebas de certificación a estudiantes matriculados en cursos que cierran etapas, por ejemplo, 4º de la ESO o 2º de Bachillerato.

Pruebas gratis para los niveles básico e intermedio

Los alumnos que quieran certificar un nivel básico o intermedio de Inglés se pueden presentar a las pruebas gratis, en horario lectivo y en las instalaciones de sus centros de enseñanza habituales. Si esta oportunidad no existiera y quisieran acceder a un título oficial, tendrían que abonar una tasa que ronda los 44 euros para presentarse a las convocatorias oficiales como aspirantes libres o matricularse en el correspondiente curso de la escuela oficial de idiomas y superar hasta dos años de formación para poder acceder al examen final. Eso sí, las pruebas no están disponibles para toda la comunidad educativa. La Consejería de Educación ha publicado un listado con los cursos que sí pueden presentarse.

Para certificar un A2, que corresponde a un nivel básico, es necesario estar matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en los segundos cursos de grados básicos y medios de Formación Profesional (FP) y de Artes Plásticas o en el ciclo final de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. Todos estos cursos también pueden probar suerte con el B1, el nivel intermedio y el que muchas empresas suelen exigir como requisito mínimo. A la lista se suman 2º de Bachillerato, últimos cursos de ciclos superiores de FP, de Artes Plásticas y de Enseñanzas Deportivas, así como 4º de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño o Música. El B2 –también intermedio, pero un paso por encima del B1– solo está al alcance de estos últimos estudios mencionados.

Certificación en Francés

Aunque para un grupo mucho más reducido, también se oferta una certificación oficial en Francés. El nivel B1 está pensado para 4º ESO del programa Emile –un proyecto desarrollado en varios centros para profundizar en este idioma– y para 2º de Bachillerato. Estos, si lo desean, pueden optar a un B2, junto a quienes cursan 2º de Bachibac, un programa de doble titulación que permite a los estudiantes españoles obtener simultáneamente el título de Bachiller español y el Diplôme du Baccalauréat francés.

Para realizar los exámenes, los estudiantes solo tienen que estar matriculados en alguno de estos cursos, con el idioma escogido como primera lengua extranjera y habiendo aprobado la asignatura en el primer trimestre. Eso sí, solo podrán participar en una única prueba.

Inscripcción abierta

Este año, la principal novedad es que también pueden presentarse jóvenes que no cursen el idioma como primera lengua si han aprobado la asignatura correspondiente en 4º de la ESO. La inscripción está abierta hasta el 14 de enero de 2026 y los exámenes se realizan en dos partes, una escrita y otra oral, y en diferentes días. La primera la realiza el propio profesorado del centro y, para la segunda, se desplaza un tribunal de examinadores de las EOI. La responsable del Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de Educación, Raquel González, resalta que estas convocatorias son una gran oportunidad porque hacen el examen gratis y solo tienen que abonar lo que cuesta expedir el título, en el caso de aprobar. En las modalidades de Inglés suele certificar el 60% de los inscritos. Francés, sin embargo, moviliza a un volumen de alumnos y de centros muy inferior –unos 18 institutos y 146 estudiantes–, pero logran mejores resultados (el 70% aprueba).

Cuando consiguen el apto, no solo certifican el nivel que tienen cuando cierran una etapa educativa, sino que además les sirve para entrar al mercado laboral con estos títulos oficiales, que son un plus en cualquier currículum, bajo el brazo. «Para ciertos puestos es cada vez más habitual que exijan un B2 y en oposiciones puede ser una cuestión diferenciadora», argumenta.

Estas pruebas también enganchan al alumnado. «Muchos alumnos desconocen las escuelas oficiales de idiomas y esta propuesta es una forma de acercarlos porque, tras aprobar un nivel intermedio, se motivan a inscribirse en ellas para alcanzar un C1 o un C2 o para probar con otro de los nueve idiomas que ofertan», destacó.