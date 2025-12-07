Ángharad Hernández, Premio Emprendedora 2025: «Buscamos personas vulnerables para ayudarlas a reconstruirse»

Ángharad Hernández Torres, es directora y fundadora de Canary Sweep, empresa con un proyecto de responsabilidad social humana y medioambiental. Acaba de ser galadornada con el Premio Emprendedora 2025 que otorga cada añor la Confederación Canaria de Empresarios.

¿Qué le llevó a crear Canary Sweep?

Canary Sweep nace de varios momentos que se fueron acumulando a lo largo de mi vida. Por un lado, soy alérgica a productos químicos agresivos como la lejía y el amoníaco. Durante años distribuí un desinfectante ecológico que no contenía ninguno de esos compuestos y funcionaba de maravilla. Lo encontré en la Península y desde entonces supe que había otra forma de limpiar sin hacer daño a nadie. A eso se sumó mi experiencia trabajando en ambulancias durante la pandemia. Al ser técnico sanitario vi de primera mano la importancia de la desinfección y cómo la salud depende también de los productos que usamos. Me obsesioné con que la limpieza podía ser más segura, más humana y respetuosa. Mientras tanto, impartía formación. Las alumnas salían entusiasmadas, con ganas de trabajar, pero muchas veces no encontraban oportunidad real. Revisé las bolsas municipales y vi a muchísimas personas en ciclos de trabajos cortos, contratos de nueve meses, interrupciones… personas con ganas de trabajar, pero sin un lugar estable. Fue entonces cuando uní todo: buenos productos, personas con formación y ganas, vi una necesidad enorme. Y pensé: si nadie les da una oportunidad real, la daré yo.

¿En qué consiste Canary Sweep? ¿Cómo es el proyecto que ha sido premiado?

Canary Sweep es, sobre todo, una empresa social. Busco a personas en situación de vulnerabilidad, por edad, por dificultad física, por circunstancias personales o por historias complicadas y les damos un espacio digno donde empezar de cero. El premio reconoce precisamente eso: la combinación de empleo real, acompañamiento, productos ecológicos y un modelo de trabajo donde trabajadoras, clientes y servicio forman un solo bloque. Para mí, las personas que integran la empresa no son números: son historias que se reconstruyen. Hace unos días, por ejemplo, conocí a un chico que vendía pulseras. Era educado, amable, responsable. En lugar de mirar hacia otro lado, me senté con él, tomamos un café y hoy estoy comenzando a formarlo como cristalero. Eso es lo que hacemos: mirar donde otros no miran.

Ofrecemos limpieza, desinfección y apoyo en hogares de personas mayores o con dependencias"

¿Qué ofrece Canary Sweep?

Ofrecemos limpieza, desinfección y apoyo en hogares de personas mayores o con dependencias. Pero nuestro verdadero valor no es solo limpiar: es cuidar, acompañar y crear estabilidad, tanto para las trabajadoras como para los clientes. En nuestra filosofía, la trabajadora es tan importante como el cliente, y el cliente es tan importante como la trabajadora. Si una oficina está limpia, el cliente trabaja mejor. Si la trabajadora se siente cuidada, rinde mejor. Y si el producto que usamos es seguro, no daña ni a uno ni al otro. Los tres forman un sistema. Nada funciona sin el otro. Por eso decimos siempre que Canary Sweep es un conjunto, no una empresa clásica.

¿Qué tecnología o métodos innovadores utilizan?

Usamos exclusivamente productos ecológicos, bactericidas, fungicidas y virucidas, aptos para personas alérgicas, para entornos de salud y para clientes sensibles. No dañan a las trabajadoras que los usan ocho horas diarias, no dañan a los clientes, no dañan al entorno. Siempre digo lo mismo: si un producto te obliga a usar mascarilla para poder limpiar… algo está mal. Nuestros líquidos son seguros, eficaces y no dejan residuos tóxicos.

En Canarias, ¿se avanza lo suficiente hacia la limpieza responsable?

Cada vez más, pero aún queda camino. El Covid cambió la forma de ver la desinfección, pero yo ya utilizaba estos productos incluso en ambulancias. No es exclusivo, pero sí es mi eje central: limpiar bien sin perjudicar a nadie.

José Cristóbal García, vicepresidente de la CCE, izquierda, y Teresa Ortega, directora del Servicio Canario de Empleo, derecha, junto a la ganadora del premio Angharad Hernández Torres (Canary Sweep) y del ganador del accésit Raúl López Gutiérrez (Borah digital labs SL). / Ángel Medina

¿Cree que habrá más cambios en el sector en los próximos años?

Sí, sin duda. La vida cambia y la limpieza también tiene que hacerlo. Llegarán nuevos protocolos, nuevas exigencias y más conciencia sobre los químicos agresivos. Y ahí estaremos, adaptándonos siempre.

¿Qué significó recibir el Premio Emprendedora 2025?

Un shock total. Los cinco finalistas tenían proyectos maravillosos. Cuando dijeron mi nombre, lo primero que pensé fue en mis trabajadoras, en mis compañeras, porque el premio es completamente de ellas. Son quienes me han empujado cuando he querido tirar la toalla, quienes han creído en mí incluso cuando yo no podía más. Ojalá hubieran estado allí ese día. Ellas son la base de todo.

¿Cuándo fundó la empresa y cómo le va?

La fundé en octubre del año pasado. Cumplimos ahora un año y, aunque los inicios fueron duros, los últimos meses han sido una evolución espectacular: nuevos clientes, más estabilidad, más proyectos. Mi idea es seguir creciendo y llegar a otras islas.

El fracaso no es caerse, es no intentarlo. Yo me he caído mil veces, pero siempre me levanto. De cada caída he aprendido algo que hoy me sirve"

¿Tenía experiencia emprendedora antes de esto?

Sí. He hecho de todo. Soy representante oficial para Canarias de los productos ecológicos que ahora uso. Desde hace años doy cursos por toda España. He trabajado en ambulancias con los productos ecológicos que distribuyo. Soy nutricionista y tengo un proyecto precioso para adultos mayores llamado, ‘Tu plato, tu poder’. Donde actualmente doy esas charlas en el Ayuntamiento de Moya, que ha sido el primero en apoyar todas mis iniciativas. También impartí cursos de primeros auxilios en aeronaves. Me encanta emprender. Es parte de mi vida.

¿Cuál ha sido la lección más importante en este camino?

Que las personas pueden renacer. Tengo una compañera que llegó derrumbada, llorando, convencida de que ya no servía para nada. Tan solo era un número en otra empresa donde le habían arrancado su voz. Le dije: «si te quedas, crecemos juntas». Y así fue. Hoy se ha comprado un nuevo coche, tiene estabilidad y una vida completamente distinta. Ese cambio humano es lo que te da fuerza para continuar.

Ángharad Hernández. / Ángel Medina

¿Qué consejo daría a quienes quieren emprender y no se atreven?

Que se lancen. El miedo siempre va a estar, los impuestos también, las dudas también. Pero el fracaso no es caerse: es no intentarlo. Yo me he caído mil veces, pero siempre me levanto. De cada caída he aprendido algo que hoy me sirve. La clave es creer en uno mismo. Si no crees en ti, nadie lo hará.

¿Qué parte del día le inspira más para trabajar?

Me levanto a las cinco de la mañana. Antes iba siempre al gimnasio a esa hora, ahora a las cinco ya estoy trabajando, organizando rutas, recogiendo a compañeras que no tienen coche… y así empieza el día. Funciono muy bien por la mañana; es cuando más ideas y claridad tengo. Y cuando puedo, vuelvo al gimnasio, porque es mi forma de equilibrar todo.

El deporte, la disciplina, la alimentación y las rutinas que he tenido desde pequeña me han hecho fuerte"

¿Qué hábito personal ha sido clave para su éxito?

La constancia. El deporte, la disciplina, la alimentación y las rutinas que he tenido desde pequeña me han hecho fuerte. Aunque alguien te diga «no puedes», tú sigues, trabajas, te caes y te levantas otra vez.

¿Cómo logra desconectar del trabajo?

Me cuesta muchísimo desconectar, porque siempre estoy pendiente del teléfono y del personal. El gimnasio me ayuda a relajar, pero lo que realmente me hace parar de verdad es mi hijo, Áriam. Él es el único que consigue que baje el ritmo, que me siente un momento y respire. A veces basta con verlo, con hablar con él, para que todo lo demás deje de tener peso. Es mi cable a tierra. Cuando estoy con él, aunque siga cansada, desconecto de verdad.