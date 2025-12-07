Cielos despejados en Canarias mientras la Península se prepara para un cambio de tiempo tras el puente

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que Canarias cierre el Puente de la Constitución con cielos poco nubosos o despejados, una situación que contrasta con la abundante nubosidad que este domingo domina buena parte de la Península. El archipiélago mantendrá un ambiente estable, con intervalos de nubes medias al inicio del día en las islas orientales, pero sin riesgo de precipitaciones significativas.

Este episodio anticiclónico prolongará el tiempo tranquilo durante el lunes, coincidiendo con la operación retorno de miles de viajeros. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, propias de un mes de diciembre marcado por la suavidad térmica en las islas.

Lunes: estabilidad general y nubes bajas persistentes

Cielos despejados en Canarias y nubosidad en la Península

El lunes continuará siendo una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, tanto en Canarias como en la mayor parte del país. En la Península persistirán las nubes bajas en la vertiente atlántica, el Cantábrico interior, las depresiones del nordeste y Baleares, aunque tenderán a disiparse con el avance del día.

En Canarias predominarán los cielos despejados, sin cambios relevantes en las temperaturas y sin previsión de lluvias. Las máximas apenas variarán, mientras que las mínimas podrán bajar ligeramente en áreas de montaña del centro y nordeste peninsular, donde se esperan heladas débiles.

El viento volverá a ser protagonista en el extremo norte peninsular, especialmente en Galicia y zonas montañosas del Cantábrico, donde se prevén rachas muy fuertes.

Martes: llegan los frentes atlánticos

Lluvias en la mitad oeste peninsular y tiempo estable en Canarias

A partir del martes, Aemet anticipa la llegada de varios frentes atlánticos que dejarán lluvias en la mitad oeste peninsular. Galicia será una de las zonas más afectadas, con precipitaciones persistentes y localmente fuertes, además de rachas de viento del sur que podrán alcanzar los 100 km/h.

Las lluvias avanzarán hacia Extremadura, el cuadrante noroeste y el extremo occidental de Andalucía, siendo más intensas en áreas montañosas como el sistema Central y la cordillera Cantábrica.

En contraste, Canarias seguirá con cielos poco nubosos, aunque no se descarta alguna precipitación débil en el norte de las islas a última hora del día. Las temperaturas seguirán siendo suaves, en línea con la tendencia de las últimas semanas.