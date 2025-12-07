Fallece Ramón Trujillo, uno de los padres fundadores de la Academia Canaria de la Lengua

Ramón Trujillo Carreño, padre fundador de la Academia Canaria de la Lengua, ha fallecido este fin de semana a los 94 años. El catedrático emérito de la Universidad de La Laguna (ULL) en el área de Gramática General y Crítica Literaria, así como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) fue una de las personas que más contribuyó en su vida académica a modernizar los estudios del lenguaje y un defensor acérrimo del español de Canarias.

Nacido en 1931, Trujillo dedicó gran parte de su carrera a indagar y reconocer las formas lingüísticas que caracterizan el lenguaje canario.

Entre los muchos hitos de su carrera destaca la fundación y presidencia de la Academia Canaria de la Lengua entre el 200 y el 2009. Junto a Antonio Lorenzo Ramos, Marcial Morera Pérez, Francisco Navarro Artiles, Manuel Padorno Navarro, y José Antonio Samper Padilla, Trujillo defendió la necesidad de otorgar entidad propia al español de Canarias.

Sus compañeros de la Academia Canaria de la Lengua, muchos de los cuales son sus discípulos, quieren manifestar el dolor y pesar que les produce su desaparición, y transmitir su más sentido pésame a sus familiares y amigos.

Tiene una extensa bibliografía publicada, libros y numerosos artículos en revistas científicas especializadas. Destacan El campo semántico de la valoración intelectual en español, 1970; Resultado de dos encuestas dialectales en Masca, 1970; Elementos de semántica lingüística, 1976; El silbo gomero. Análisis lingüístico, 1978; Lenguaje y cultura en Masca. Dos estudios, 1980; Introducción a la semántica española, 1988; Trescientos ochenta años de soledad. Estudio sobre las interpretaciones del Quijote, 1990, y Principios de semántica textual. Los fundamentos semánticos del análisis lingüístico, 1996.

La universidad de la que formó parte hasta su jubilación recuerda que Trujillo "era una persona muy querida en la Facultad de Humanidades". Tal es así que en 2015 se renombró un aula con su nombre, a propuesta del Departamento de Filología Española. Trujillo fue además el artífice de la Escuela de Semántica de La Laguna, y forjó una fructífera estela de discípulos centrada en el análisis semántico-gramatical del lenguaje.

La creación del Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello, en 1976, fue también una propuesta del profesor Trujillo.

Hoy este centro -del que fue nombrado director honorario- cuenta con una treintena de profesores investigadores de la universidad pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento y departamentos, una decena de alumnas y alumnos de doctorado y varios investigadores asociados de otras universidades nacionales e internacionales.

Así como haber sido galardonado con la Medalla de Oro de Canarias en 2003.