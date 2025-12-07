Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este restaurante es una "joya escondida" de Gran Canaria: está en una gasolinera, sirve comida casera abundante y cambia el menú cada día

En la cafetería Cayo encontrarás un delicioso menú con comida casera a un precio muy económico

Así son los platos de este restaurante / Google Maps

En uno de los lugares más insospechados de Gran Canaria se encuentra uno de los mejores restaurantes de la isla. Dentro de una gasolinera se esconde la Cafetería Cayo, un bar que sorprende con su deliciosa comida casera. Quienes disfrutan dejándose sorprender por la comida, aquí tienen su lugar, porque ofrecen un menú distinto cada día.

Ubicada en la calle Borraja dentro del polígono industrial de Arinaga, en Gran Canaria, se encuentra esta cafetería que han descubierto los creadores de contenido gastronómico Yeysseel y Tanda (@viajandocontanda).

Entre Vecindario y Arinaga está este restaurante que ofrece menús caseros, contundentes y asequibles. A la Cafetería Cayo no solo acuden los trabajadores del polígono, también acuden los vecinos de los municipios cercanos que quieren comer barato y caliente.

Menú que cambia a diario

La cafetería Cayo ofrece un menú del día por 14,50 euros, que incluye primer plato, segundo, postre y bebida. Además, el local también dispone de un formato de plato único por 12 euros y una media ración por 11 euros, una opción que muchos clientes eligen para completar una comida abundante sin elevar el ticket.

El restaurante abre de lunes a viernes de 5:00 a 17:00 horas, los sábados de 6:00 a 11:30, y permanece cerrado los domingos. En sus redes sociales publican a diario el menú que ofrecen:

Durante la visita, los creadores destacaron especialmente los platos de cuchara: "Dicen que aquí los platos de cuchara son lo mejor". En las imágenes se ven platos de comida abundantes, incluso con medias raciones.

Yeysseel y Tanda destacan que la comida en la Cafetería Cayo está buena desde los entrantes hasta los postres, por eso, es "100% recomendable".

