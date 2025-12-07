Este cantante canario se cuela en el Top-10 más escuchado de España en el Spotify Wrapped 2025: Quédate, porque seguro que sus canciones te suenan mucho

Spotify ha publicado su esperado Spotify Wrapped, el ranking anual que recoge a los artistas y canciones más escuchados de la plataforma. Este lanzamiento se ha convertido en uno de los momentos favoritos para los 700 millones de usuarios, que cada año esperan con ganas descubrir sus estadísticas personales en la aplicación de música en streaming.

En el ranking nacional de 2025, tres artistas canarios han logrado colarse en el entre los más reproducidos en España, y uno de ellos se ha convertido en el artista español más escuchado del momento.

El día más esperado por los usuarios de Spotify

A comienzos de diciembre, Spotify envía a todos sus usuarios un resumen con sus estadísticas anuales, incluyendo los minutos escuchados, las canciones más reproducidas y los artistas favoritos. Ese momento llegó ayer, y las redes sociales se llenaron rápidamente de usuarios compartiendo sus resultados.

Este fenómeno se ha convertido en una de las mejores formas de promoción gratuita para la plataforma, ya que cada año millones de personas publican sus datos del Spotify Wrapped, inundando internet con capturas y comparativas, publicitando la aplicación.

Spotify revela los cantantes más escuchados en España y en todo el mundo

El artista con más reproducciones en Spotify durante 2025 ha sido Bad Bunny, que vuelve a repetir como el cantante más escuchado en España este año. Además, su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS se ha convertido en el más oído de la plataforma, y su tema BtMF figura entre las canciones más reproducidas del mundo. El puertorriqueño asciende este año de la tercera posición del 2024 al liderato del Spotify Wrapped.

Bad Bunnny acumula la friolera de 19.800 millones de reproducciones en 2025.

Taylor Swift se mantiene como la artista femenina más escuchada en 2025, aunque pierde la primera posición que ocupó el año pasado. La cantante estadounidense continúa consolidándose como una de las grandes divas de la música a nivel mundial. Por su parte, The Weeknd cierra el Top 3 de los artistas más reproducidos en Spotify durante 2025.

Artistas más escuchados en el mundo en 2025:

Bad Bunny

Taylor Swift

The Weeknd

Drake

Billie Eilish

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ariana Grande

Arijit Singh

Fuerza Regida

Quevedo, La Pantera y Lucho RK entre los artistas más escuchados en España

Quevedo se ha convertido en el artista español más escuchado de 2025. El cantante, residente en Las Palmas de Gran Canaria, vuelve a repetir en lo más alto del ranking y supera a Saiko como el músico nacional con más reproducciones en Spotify. Su regreso a los escenarios también ha impulsado sus números, porque su álbum Buenas Noches es el disco español con más escuchas del año en la plataforma.

Artistas nacionales más escuchados en España en 2025:

Quevedo

JC Reyes

Aitana

Morad

Rels B

Bad Gyal

Melendi

Beny Jr

SAIKO

Rvfv

En el TOP nacional también hay dos artistas canarios más: La Pantera y Lucho RK. Sergio Aimar Castellano 'La Pantera' y Emilio Roca Cáceres 'Lucho RK' ocupan las posiciones 7 y 8 del ránking de Spotify de artistas españoles más escuchados durante el mes de noviembre.

Si todavía no sabes cuáles son las canciones y artistas que más te han acompañado este año, no dudes en en entrar a Spotify y comprobar tu Wrapped de 2025.