La Aemet prevé que la calima remita este martes en Canarias
Se espera fuerte oleaje en el archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este martes, 9 de diciembre, remitirá la calima en Canarias. Así, aunque se espera que por la mañana aún afecte a las islas occidentales, remitirá casi al completo a partir de mediodía.
De resto, se esperan cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios.
En cuanto al viento, será flojo variable, predominando la componente sur por la mañana y la componente oeste por la tarde.
Oleaje
Por su parte, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación y mantiene la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, a partir de las 12:00 horas del lunes 8 de diciembre. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En concreto, la prealerta afecta al litoral norte de Gran Canaria y costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
Para este martes se espera viento de componente sur que rolará a componente oeste durante la segunda mitad del día, fuerza 1 – 3 (1 – 20 km/h). Mar rizada con áreas locales de marejadilla en altamar entre las islas occidentales y al norte de La Palma; y mar de fondo del noroeste de 3 – 4 m. Oleaje de mar combinada 3 – 4,5 m.
- Pleamares: 03:50 – 04:30 h y 16:25 – 17:05 h.
- Coeficientes de marea 63 y 59.
- Período pico de olas 16 – 18 segundos.
