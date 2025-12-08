Aemet prevé cielos despejados y calima en retirada este lunes en Canarias

Canarias comienza la semana con predominio de cielos despejados y calimas ligeras en altura que disminuirán de forma progresiva de este a oeste, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La nubosidad será escasa, con intervalos de nubes altas en algunas islas, y el viento soplará generalmente flojo del sur, modulándose por las brisas durante la noche.

En el mar, el viento será de componente sur o sureste con fuerza 2 a 4, ocasionalmente 5 en el interior de las costas noreste y suroeste al mediodía. El mar de fondo del noroeste rondará los 2 metros en costas norte y noroeste, disminuyendo ligeramente por la noche.

Previsión por islas

Lanzarote y Fuerteventura

Ambas islas registrarán cielos despejados con intervalos de nubosidad alta. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos en el norte de Lanzarote y Fuerteventura durante el día. El viento será flojo de componente sur, modulado por las brisas nocturnas, siendo más intenso en zonas expuestas como Jandía y vertientes occidentales.

Lanzarote: Arrecife 14 °C mínima / 24 °C máxima

Puerto del Rosario 14 °C mínima / 24 °C máxima

Se esperan cielos despejados con calima en retirada desde la mañana, temperaturas en ligero ascenso en la vertiente norte y sin cambios en la sur. El viento será flojo del sureste, con brisas nocturnas y mayor intensidad en costas noreste y oeste durante las horas centrales.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 °C mínima / 23 °C máxima

En Tenerife, la calima disminuirá desde la tarde, con cielos despejados en general y nubosidad de evolución en el interior de la vertiente norte. Las temperaturas subirán ligeramente en la vertiente norte y se mantendrán estables en la sur. En cotas altas del Teide podrían registrarse heladas débiles.

Santa Cruz de Tenerife: 17 °C mínima / 23 °C máxima