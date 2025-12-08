Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet prevé cielos despejados y calima en retirada este lunes en Canarias

La Aemet espera una jornada estable con temperaturas suaves y viento flojo, mientras el polvo en suspensión irá disminuyendo de forma progresiva de este a oeste

Mapa en el que se muestra la predicción del tiempo para este lunes en Canarias.

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias comienza la semana con predominio de cielos despejados y calimas ligeras en altura que disminuirán de forma progresiva de este a oeste, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La nubosidad será escasa, con intervalos de nubes altas en algunas islas, y el viento soplará generalmente flojo del sur, modulándose por las brisas durante la noche.

En el mar, el viento será de componente sur o sureste con fuerza 2 a 4, ocasionalmente 5 en el interior de las costas noreste y suroeste al mediodía. El mar de fondo del noroeste rondará los 2 metros en costas norte y noroeste, disminuyendo ligeramente por la noche.

Previsión por islas

Lanzarote y Fuerteventura

Ambas islas registrarán cielos despejados con intervalos de nubosidad alta. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos en el norte de Lanzarote y Fuerteventura durante el día. El viento será flojo de componente sur, modulado por las brisas nocturnas, siendo más intenso en zonas expuestas como Jandía y vertientes occidentales.

Gran Canaria

Se esperan cielos despejados con calima en retirada desde la mañana, temperaturas en ligero ascenso en la vertiente norte y sin cambios en la sur. El viento será flojo del sureste, con brisas nocturnas y mayor intensidad en costas noreste y oeste durante las horas centrales.

Tenerife

En Tenerife, la calima disminuirá desde la tarde, con cielos despejados en general y nubosidad de evolución en el interior de la vertiente norte. Las temperaturas subirán ligeramente en la vertiente norte y se mantendrán estables en la sur. En cotas altas del Teide podrían registrarse heladas débiles.

  • Santa Cruz de Tenerife: 17 °C mínima / 23 °C máxima

La Gomera, La Palma y El Hierro

  • La Gomera. Despejado, calima en retirada desde la tarde, temperaturas estables, viento flojo del sureste. San Sebastián: 19 °C / 23 °C
  • La Palma. Predominio de cielos despejados con calima ligera en altura, temperaturas estables o ligeros ascensos en interior, viento flojo. Santa Cruz de La Palma: 17 °C / 23 °C
  • El Hierro. Cielos despejados, calima ligera en medianías del sur, temperaturas sin cambios, viento flojo. Valverde: 12 °C / 18 °C

