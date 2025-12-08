Un avión sale de Canarias con destino Bristol y debe volver por un problema con los baños

Nueva incidencia en un vuelo en Canarias. En este caso, según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, el afectado fue un avión de Ryanair que cubría la ruta entre Fuerteventura y Bristol (Inglaterra).

En concreto, el avión partió de la isla canaria pero, en un momento, dado, la tripulación solicitó desviarse hacia Lanzarote al tener problemas con alguno de los baños.

El vuelo pudo aterrizar sin incidencias.