Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías

España ha comenzado a implantar un sistema de límites de velocidad dinámicos, una tecnología que ajusta la velocidad máxima permitida según las circunstancias del tráfico, el clima o el estado de la vía. De momento está operativo en Cataluña, pero no se descarta su expansión a Canarias y al resto de España.

Este cambio se plantea para reducir al máximo la siniestralidad en las carreteras españolas y garantizar la seguridad vial de los conductores, ya que la velocidad es uno de los factores que más accidentes provoca al año y Tráfico busca herramientas eficaces.

¿Qué son los límites de velocidad dinámicos?

A diferencia de los límites estáticos, los 120 km/h de autopistas o los 90 km/h en carreteras convencionales, los límites dinámicos cambian en tiempo real. Se actualizan mediante paneles luminosos colócalos sobre la vía y se basa en un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar el flujo de tráfico, la meteorología, visibilidad, horas puntas y obras o incidencia en la carretera.

Esta tecnología registra y proceso datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Cuando el sistema detecta riesgo para los conductores, reduce automáticamente la velocidad máxima, la cual puede bajar de 120 km/h a 100, 90 o incluso 80 km/h.

Países como Alemania o Francia ya han aplicado esta medida y han conseguido reducir notablemente la siniestralidad en zona de alto tráfico. De momento la AP-7 es la única vía española en contar con este sistema, pero no se descarta que llegue a otros puntos de las carreteras nacionales.

La Provincia

Sanciones por superar los límites de velocidad

Las multas por exceso de velocidad oscilante entre 100 y 600 euros, reduciéndose a la mitad si se paga dentro de un plazo establecido. Además, depende de la gravedad de, los conductores pueden perder entre dos y seis puntos de la licencia de conducción.

Sanciones por superar los límites de velocidad / DGT

Según la ley, "Es un delito conducir con exceso de velocidad superior a la establecida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en vías interurbanas. En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarán con la multa económica correspondiente al cuadro de sanciones. El resto de los efectos administrativos y penales sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y en los términos establecidos para este límite".