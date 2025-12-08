Buena gente pero no aplatanado: el canario se ve amable y calmado

Amable, más de playa que de monte y del barrio. Así son los canarios de hoy en día según el primer gran estudio sobre identidad y patrimonio realizado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Se trata de la encuesta más amplia y profunda realizada hasta el momento, y que viene a confirmar algunos de los estereotipos del habitante de las Islas, mientras que también desvela nuevos detalles del perfil actual de esta población. Este estudio se ha elaborado gracias a la participación de 2.000 residentes en todas las Islas a través de llamadas telefónicas realizadas durante el pasado mes de julio y que ha dado lugar ahora a un documento con rigor científico y sociológico que supera las 300 páginas y en el que se recogen los adjetivos que definen al canario actual, que se siente plenamente identificado con el patrimonio natural –sobre todo con la costa– y siente más cercano el barrio que el propio concepto de español.

La iniciativa puesta en marcha por la Dirección General a través del proyecto Identitaria Canarias trata así de analizar los factores que configuran la identidad personal, social y territorial de la población canaria, así como su vínculo con el patrimonio material e inmaterial del Archipiélago. Entre las preguntas destacan precisamente las palabras que definen la manera de ser de los canarios. Amables, calmados y tranquilos, hospitalarios, buena gente, solidarios o cercanos son los adjetivos más repetidos y, de este modo, se vuelven a consolidar algunos de los estereotipos de los habitantes de las Islas. En este sentido, el director de la empresa Técnicos en Socioanálisis y coordinador de la encuesta, el sociólogo Juan del Río, puntualiza, «aunque queda claro que somos gente tranquila, no aparece la palabra aplatanado, que tanto se escucha». Recuerda, no obstante, que esta sección ofrecía respuestas abiertas por lo que era previsible que la mayoría de las consideraciones fueran positivas.

Estereotipos

La consolidación de esos estereotipos contrasta con la aparición de otros aspectos sorprendentes para los coordinadores del estudio. En esta línea, Del Río reconoce que, aunque esperaba obtener una fotografía algo más cosmopolita de los canarios actuales, finalmente ha quedado demostrado que «el canario está pegado al terruño». Hace referencia, así, a que en esta era marcada por las generaciones de los baby boomers, X, millennials o Z, la identidad canaria no depende de la edad, sino que atiende a factores físicos como el hábitat. «La canariedad ha estado muy pegada a las fiestas, el paisaje y el clima», expresa Del Río, quien añade que con este estudio se ha podido comprobar que los ciudadanos se identifican con distintos niveles de pertenencia y predomina una fuerte vinculación con los espacios más próximos, como el barrio, el pueblo o la ciudad, y la isla. Esta identificación disminuye progresivamente al ampliar la escala a la Comunidad Autónoma, España o Europa. De hecho, los encuestados se sienten más identificados con la humanidad en su conjunto que como miembros de Europa, que es la unidad territorial que menos reconocimiento recibe. Juan del Río afirma que estas consideraciones son normales si se tiene en cuenta que el análisis se realiza en un territorio fragmentado como es el Archipiélago.

Varias personas juegan a las bochas durante la celebración del Día de Canarias. / María Pisaca

Sin embargo, las fronteras se desdibujan cuando se plantea la identificación con más de un ámbito territorial, porque el sentirse más o menos identificado con un territorio no excluye la identificación con el otro. En esta línea, tan solo el 13% de los encuestados manifiesta una concepción rupturista entre la identificación de Canarias y de España.

Identidad

Pero, ¿qué es lo que hace que una persona se sienta canaria por encima de cualquier otra cosa? Pues no hace falta haber nacido en las Islas para asumir como propia esa identificación. La encuesta muestra que la identidad canaria se define principalmente por la experiencia de vida en las Islas y ser o haber vivido en Canarias se considera el rasgo más determinante para «ser verdaderamente canario». De forma residual quedan aspectos como haber nacido en el territorio y el uso de la variedad lingüística del español en Canarias, contar con la nacionalidad española o la descendencia de varias generaciones canarias.

Participan 2.000 residentes a través de llamadas telefónicas realizadas en julio de 2025

Mari Carmen Naranjo es la coordinadora de Identitaria Canarias y recuerda que «Canarias no es una rara avis» porque forma parte de una sociedad globalizada a la que le afectan los cambios que se producen a nivel internacional y nacional. Aunque el concepto de identidad siempre ha sobrevolado las diferentes sociedades, «ahora mismo se trata de algo bastante polémico y múltiple». Es por eso que insiste en la necesidad de hablar de identidades en plural «porque es raro que alguien se identifique con una sola cosa». Explica que el Gobierno de Canarias ha considerado importante abordar este tema porque está directamente relacionado con el patrimonio cultural: «Si tú conoces tus raíces y los bienes que te pertenecen como pueblo, tratarás de cuidarlos y preservarlos». Además, celebra que Canarias sea un territorio fragmentado pero también tan rico en su patrimonio natural, que «pesa muchísimo» porque cada isla es diferente.

Entorno natural

Así, aunque todos los elementos identitarios propuestos en la encuesta son importantes en la configuración de la identidad canaria, uno de los más destacados, por detrás de la propia personalidad, es el patrimonio natural. En este vínculo con el paisaje natural existe una clara preferencia por la costa y las playas, frente a los montes y barrancos, salvo entre los grupos de mayor edad o en islas de relieve más pronunciado. En concreto, la población se siente ligeramente más identificada con la costa de su isla de residencia, frente al interior, los montes y los barrancos, que únicamente se incrementa a partir de los 45 años.

Se consolidan estereotipos con adjetivos como «hospitalarios» o «cercanos»

Además, en la encuesta se ha preguntado sobre qué elementos patrimoniales de cada isla podrían interesar más al turista. Por islas, los recursos turísticos patrimoniales más importantes según la opinión de la población residente son: Timanfaya, los Jameos del Agua y el Castillo de San José en Lanzarote; las playas, algunos municipios, Tindaya y Salinas de Fuerteventura; la Cueva Pintada, el Roque Nublo, las playas y el Carnaval de Gran Canaria; el Parque Nacional del Teide en Tenerife; la Virgen de las Nieves y los cascos antiguos de La Palma; Garajonay y el silbo gomero en La Gomera; y el Faro de Punta Orchilla, la Virgen de los Reyes y las playas de El Hierro.

Una persona pasea por el Barranco de Masca. / Arturo Jiménez

A pesar de que los encuestados muestran un gran interés por la conservación del patrimonio canario, esta demanda se contrapone con la actitud habitual de muchos visitantes a los espacios naturales ya que no se cuida la limpieza de estos lugares. De hecho, la inmensa mayoría de la población percibe un nivel de conservación del patrimonio de forma positiva y un 42,6% valora la conservación como muy buena. En este sentido, Juan del Río recuerda que estos estudios manifiestan la dimensión más social del ser humano y por eso pueden aparecer contradicciones entre las demandas y la actitud personal. No obstante, el coordinador del estudio indica que todos estos datos pueden servir para que el Gobierno de Canarias ponga en marcha políticas al respecto.

El exterior

Pero esta encuesta no solo examina el territorio canario, sino también los lazos con el exterior y cerca de la mitad de la población canaria manifiesta cercanía o identificación con los habitantes de países de América del Sur. Sin embargo, cuando se examinan las relaciones con los habitantes de países africanos en general, y de Marruecos en particular, los niveles de cercanía o identificación descienden de manera significativa, sobre todo en el caso de los vecinos marroquíes, ya que el 70% manifiesta falta de identificación o distanciamiento.

Tan solo el 13% considera que Canarias y España son territorios diferentes

Juan del Río insiste en que Canarias ha sido un territorio tricontinental y «me llama la atención que aún hay un gran porcentaje de población que se siente identificado con Sudamérica, mientras que con África menos, a pesar de que geográficamente pertenecemos a ese continente». Por su parte, Naranjo sostiene que «el peso migratorio es un concepto muy importante para determinar la identidad de un pueblo» pero en este caso el concepto histórico pesa demasiado, y por eso determina la relación de Canarias con África. «No es un tema que se abordara porque históricamente nos ha interesado estar más próximos a Europa que al continente africano».

Futuros trabajos

Mari Carmen Naranjo valora el trabajo realizado con este estudio pero matiza que tan solo se trata de un punto de partida para futuras investigaciones. «Nos encontramos ante un estudio de aproximación que abre la puerta a investigaciones más específicas», y celebra aspectos que han sido destacados en las encuestas. «En primer lugar, el aval que hace la población al gasto público en patrimonio cultural». Así, se observa un apoyo mayoritario de la población a las acciones de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Canarias, ya que más del 90% de la población opina que la protección del patrimonio es importante y tan solo el 7% considera lo contrario. En cuanto a los ámbitos de actuación e inversión pública, los canarios consideran totalmente necesario invertir dinero en la conservación de los centros históricos, la restauración de inmuebles históricos o la protección y difusión de elementos tradicionales, pero sorprende también la escasa importancia que se le otorga a la compra de cuadros.

Los redactores del estudio: «Solo podremos cuidar nuestras raíces si las conocemos»

A pesar de ello, Naranjo afirma que «la población está validando que se invierta en cultura y en patrimonio, y eso es un punto de partida interesante». También habla de datos como el que refleja que la mayor parte de la población se informa a través de los medios de comunicación de masas –televisión, radio y prensa–, mientras que no está tan extendida la lectura de libros o de revistas especializadas. «Estamos ante datos reales sobre los que ahora debemos indagar para poder implementar políticas al respecto», reflexiona Naranjo, quien recuerda que esta completa radiografía se incorporará al informe definitivo que publique el proyecto Identitaria Canarias en 2027. «Con todo ello vamos a poder contar con una fotografía mucho más amplia de la Canarias del siglo XXI a través de las acciones que hemos hecho con Identitaria», concluye.

Este estudio sobre identidad y patrimonio cultural no es solo el más importante que se ha hecho hasta la fecha en el Archipiélago, sino que además es único en el territorio español donde, si bien se ha examinado el consumo patrimonial, no se ha hecho una radiografía de la identidad de una región. Tras este estudio exhaustivo, el coordinador Juan del Río concluye que la canaria es una «sociedad abierta, acostumbrada al mestizaje y donde lo prioritario es trabajar y vivir aquí».