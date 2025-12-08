Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continúa la búsqueda de una persona tras el golpe de mar en Los Gigantes que deja cuatro muertos

Guardia Civil

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La búsqueda de una posible víctima ahogada, y aún desaparecida, continúa tras el golpe de mar por oleaje que se produjo este domingo, sobre las 16:0 horas, en Los Gigantes, en Santiago del Teide (Tenerife), según señala la Guardia Civil.

En concreto, la Guardia Civil con su servicio marítimo y los GEAS, así como Salvamento Marítimo con una salvamar y un helimer, han mantenido durante este lunes las labores de búsqueda de una sexta persona, que previsiblemente también habría caído al mar tras el golpe del mar, que hasta el momento ha dejado cuatro personas muertas y una con vida.

Este incidente fue notificado sobre las 16:07 horas del domingo, 7 de diciembre, cuando la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias recibió una alerta que indicaba que varias personas precisaban asistencia en el mar, ya que habían sufrido un golpe de mar a consecuencia del fuerte oleaje.

Seguidamente se activaron los recursos necesarios en la zona, pudiendo rescatar los cuerpos de tres personas fallecidas, así como los de dos heridos, uno de ellos grave y que finalmente ha muerto en el hospital.

Prealerta por fenómenos costeros

Canarias continúa en prealerta por fenómenos costeros que afectan, principalmente, al litoral norte de Gran Canaria, así como a costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

La prealerta se mantiene ante el mal estado del mar por presencia de mar de fondo, y que para este lunes se espera con viento de componente sur, fuerza 1-3 (1 - 20 km/h), así como con mar rizada y mar de fondo del noroeste en aumento hasta los 4 metros.

