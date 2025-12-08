El Gobierno de Canarias alerta de que las olas pueden llegar a 4 metros con la pleamar

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha advertido de que este lunes se mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias, con posibilidad de olas de hasta cuatro metros durante la pleamar, alrededor de las 15:30 horas.

La prealerta por fenómenos costeros adversos está vigente desde el viernes y la Dirección General de Emergencias la ha actualizado a las 12:00 horas de este lunes para el litoral norte de Gran Canaria y costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

El pasado domingo, poco después de la pleamar, el oleaje arrastró a varias personas que se encontraban en la piscina natural de Isla Cangrejo, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide, con el resultado de cuatro fallecidos y un desaparecido al que se sigue buscando.

La previsión para todo el día es mar de fondo y oleaje de mar combinada 2,5 a 4 metros.

"No te acerques a zonas donde rompan las olas y haz caso a las autoridades", "no bajes la guardia", ha recomendado el Gobierno de Canarias a través de sus redes sociales.

"Evita las zonas donde puedas quedarte aislado durante la pleamar, evita muelles y espigones aunque el oleaje se calme de repente", son algunos de los consejos difundidos por los servicios de emergencia.

Previsión para los próximos días

En los próximos días se espera que el mar continúa revuelto. En concreto, la previsión indica:

Martes 9

Viento de componente sur que rolará a componente oeste durante la segunda mitad del día, fuerza 1 – 3 (1 – 20 km/h). Mar rizada con áreas locales de marejadilla en altamar entre las islas occidentales y al norte de La Palma; y mar de fondo del noroeste de 3 – 4 m. Oleaje de mar combinada 3 – 4,5 m. Pleamares: 03:50 – 04:30 h y 16:25 – 17:05 h. Coeficientes de marea 63 y 59. Período pico de olas 16 – 18 segundos.

Miércoles 10

Viento del norte y nordeste fuerza 3 – 4 (12 – 28 km/h) aumentando a fuerza 5 (29 – 38 km/h) en altamar entre las islas. Marejadilla aumentando a marejada en todo el archipiélago antes de mediodía y mar de fondo del noroeste de 2,5 – 3,5 m. Oleaje de mar combinada de 3 – 3,5 m. Pleamares: 04:40 – 05:30 h y 17:20 – 18:05 h. Coeficiente de mareas 55 y 52. Período pico de olas 13 – 16 segundos. Una predicción de oleaje de mar combinada de 2,5 a 4,5 m implica que el 67% de las olas tengan una altura media de 1,6 – 2,9 m; un 10% de las olas tengan una altura media de 3 – 6 m; un 1% de las olas tengan una altura media de 4 – 8 m y que la altura máxima de ola podría alcanzar los 9 m.

Piscina natural del sur de Tenerife. / .

Consejos de autoprotección

El Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección ante fenómenos costeros adversos: