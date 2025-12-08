Octavio Caraballo: «Europa sigue actuando en África con una visión colonialista»

Tras su paso por el Foro Europeo de Migraciones, Caraballo alerta de que la UE mantiene una visión «colonialista» sobre África y reclama que Canarias deje de quedar al margen de las decisiones que le afectan.

Participó la semana pasada en el Foro Europeo de Migraciones en Bruselas. ¿Qué conclusión saca del encuentro?

La preocupación que existe sobre la entrada en vigor del pacto migratorio europeo, que será en junio de 2026. Hay muchos interrogantes acerca de su entrada en vigor por los movimientos que hay en Europa, las narrativas de la ultraderecha. Nos preocupa en qué medida va a entrar el pacto en vigor, si se va a mantener en los términos en los que fue aprobado. Y la necesidad de que se apliquen las políticas de solidaridad y que la Comisión Europea tenga siempre presente en su toma de decisiones a las regiones fronterizas, que son las que están en primera línea.

¿Qué echa de menos por parte de Europa?

El foco está puesto en el Mediterráneo y existe la necesidad de que la Unión Europea se implique mucho más en África Occidental, específicamente en lo que se refiere al Sahel, que es la zona geográfica desde la que parte la mayoría de los migrantes que van hacia Canarias. Nosotros lo que exigimos y planteamos cada vez que vamos a Bruselas es la necesidad de que estén más sobre el terreno en una zona que, además, está muy cerca y que lo que allí ocurra va a tener un impacto en Europa.

¿Europa entiende que un mayor control fronterizo no acaba con el fenómeno?

Esa es la parte que no terminan de entender. Nosotros defendemos en Bruselas el proyecto Tierra Firme y nos dicen que si no está directamente relacionado con los flujos migratorios, no lo pueden financiar. Es una incoherencia total. Nosotros lo que hacemos con este proyecto es una formación de entre tres y seis meses para que la gente tenga habilidades y pueda integrarse en las empresas o para que puedan trabajar de manera autónoma. Europa sigue actuando en esos países, sobre todo en África, con una visión colonialista. Financia los proyectos que considera que son adecuados para un país sin tener en cuenta la opinión de ese país. Existe la visión de atracción de talento a la UE. ¿Vas a quitarle el talento a esos países? ¿Lo vas a capitalizar, los vas a hacer más pobres quitándole a las personas con más talento? Eso es lo que nosotros criticamos, hay que trabajar con el gobierno de turno, ver qué es lo que necesitan y de qué manera puedes contribuir. Y esa es la visión que Europa no tiene presente.

¿Les han cerrado muchas puertas buscando financiación para proyectos como Tierra Firme?

Sí. No hemos conseguido lo que esperábamos por esa perspectiva que te comentaba. Al final ellos financian proyectos que están directamente relacionados con los flujos migratorios. Y es muy difícil de justificar que nosotros demos formación a la gente que está en origen para que no se vean obligados a migrar. Ese es el foco donde estamos trabajando. Ya se ha incorporado el País Vasco y en el acuerdo firmado con el presidente Salvador Illa también hay un compromiso de Cataluña. Estamos encontrando aliados en otras comunidades autónomas y otras regiones europeas.

¿Es un error enfocar la migración principalmente como una oportunidad de integración laboral y demográfica frente al envejecimiento en Europa?

Es un doble rasero. Hay que tener muchísimo cuidado para no utilizar el asunto. Obviamente, nos encontramos en un territorio con una población muy envejecida, con un déficit de mano de obra en sectores estratégicos y los migrantes pueden ser una parte fundamental para cubrir esos puestos de trabajo. Pero tenemos que pensar de qué manera lo llevamos a cabo. Nosotros hemos pedido muchas veces que se facilite la migración circular, que puedan venir a trabajar en sectores estratégicos, pero que puedan volver a sus países para evitar que se suban a una patera. La UE tiene que ser valiente y tiene que haber una política integral que no esté condicionada por el efecto que pueda tener la narrativa de la ultraderecha.

Existe otra preocupación en Canarias vinculada a la negociación del marco financiero europeo. ¿Qué consecuencias puede tener para las Islas que las partidas dependan de los estados y no de las RUP directamente?

Peligra que unos fondos que antes destinaba Europa directamente a Canarias por ser RUP, ahora van a ser destinados al Gobierno del Estado y este va a decidir qué hace con esos fondos. Ese es el gran peligro. Nosotros hemos pedido, de cara al próximo Consejo Europeo de los días 18 y 19 de diciembre, que haya una reunión en la que estén Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y el primer ministro de Portugal porque consideramos que es una prioridad que España debe defender en Bruselas.

¿Confían en que el Estado defienda los intereses de Canarias?

Más allá de la confianza que tengamos en el Gobierno actual, lo que nos preocupa es la decisión que tomen los futuros gobiernos. Tenemos un estatus especial dentro de la UE y nos corresponde un tratamiento diferenciado. Y eso es clave para el futuro de Canarias. No puede quedar al albur y a lo que decida cada gobierno de turno.

España y Marruecos se reunieron la semana pasada y José Manuel Albares le prometió a Fernando Clavijo que no se trataron asuntos que afectan a Canarias. ¿Confía en la palabra del Gobierno central?

Nosotros recibimos el texto de la declaración y hay algunos asuntos que sí afectan a Canarias, como el tema migratorio. Canarias tiene que estar presente en los grupos de trabajo que existen entre España y Marruecos en tres asuntos concretos: el tema migratorio, el tema de la delimitación de los espacios marítimos y el de las autorizaciones para las exploraciones en la zona marítima. Y ahí Canarias tiene que estar presente y eso es un compromiso que está en la agenda canaria y en el propio Estatuto de Autonomía.

La ONU avala ahora el plan de autonomía de Marruecos como base para una solución para el Sáhara. ¿Le preocupa que este respaldo provoque que el país vecino se envalentone y reclame nuevos derechos que afectan al Archipiélago?

Se han publicado muchas cosas que no son reales. Cuando se habla de la delimitación de los espacios marítimos, ese es un asunto que no puede decidir el Gobierno de España con el Gobierno de Marruecos. Es un asunto que se tiene que decidir en la Convención sobre los Derechos del Mar de Naciones Unidas. Y no es tan sencillo. El Sáhara sigue siendo un territorio que no pertenece a Marruecos. La gente está generando ciertas inquietudes con respecto a algo que no va a ser de manera inmediata, porque va a requerir un diálogo internacional. Marruecos ha conseguido el apoyo de muchísimos aliados en el ámbito internacional y nosotros estamos siguiendo de cerca ese tema. Pero siempre siendo prudentes, es decir, no vamos a generar ahora mismo unas inquietudes que de momento no son reales.