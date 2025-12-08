Rescatadas 327 personas en dos cayucos interceptados cerca de El Hierro tras siete días de travesía

Salvamento Marítimo rescató durante la noche del domingo y la madrugada del lunes a un total de 327 personas de origen subsahariano que viajaban a bordo de dos embarcaciones precarias rumbo a Canarias. Ambas intervenciones tuvieron lugar en aguas cercanas a la isla de El Hierro, donde los migrantes fueron finalmente desembarcados y atendidos por los equipos de emergencia desplegados.

La primera de las embarcaciones fue interceptada en la noche del domingo. En ella viajaban 192 personas procedentes de Gambia, Senegal, Guinea-Conakry, Malí, Ghana y Sierra Leona, según informaron las autoridades. Entre los ocupantes se contaban 19 mujeres y 7 menores de edad, incluidos cuatro bebés menores de 18 meses. De acuerdo con los testimonios recogidos a su llegada, la embarcación había partido siete días antes desde Barra, Gambia.

Horas más tarde, ya en la madrugada del lunes, fue localizado un segundo cayuco, con 135 personas a bordo, entre ellas cinco mujeres y un menor. Los migrantes, en su mayoría procedentes de Senegal, Malí y Guinea-Conakry, aseguraron haber salido también hace siete días, en este caso desde la localidad costera de Abéné, en Senegal.

Una vez en tierra, las 327 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios y trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Valverde, donde permanecen bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. Solo una persona requirió traslado hospitalario para recibir atención médica.

Los migrantes formaban parte de la ruta canaria, una de las más peligrosas del mundo, que conecta la costa atlántica de África con el archipiélago en precarias condiciones marítimas. Aunque el número de llegadas ha descendido respecto al año anterior, las travesías continúan produciéndose. Según datos del Ministerio del Interior, 12.878 personas llegaron a las costas canarias en cayuco entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un descenso del 58,3 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

El operativo de atención contó con la colaboración del colectivo Corazón Naranja – Ebrima Sonko, que trabaja en la acogida y primera asistencia de las personas migrantes que llegan a El Hierro.