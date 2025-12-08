Confirmado por la Seguridad Social: esta será la subida de las pensiones en Canarias en 2026

Las pensiones volverán a subir en 2026, siguiendo la línea de los últimos años para todos los jubilados y personas que reciben algún subsidio del Estado. Tras conocerse el dato de la inflación de noviembre, ya es posible calcular la variación interanual correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2024 y este mes. Ahora, solo queda la confirmación oficial por parte del INE y de la Seguridad Social para fijar las cuantías definitivas que se aplicarán a estos ingresos el próximo año.

La subida de las pensiones beneficia a más de 9,4 millones de pensionistas en España. Este incremento impactará directamente en las cuantías de los subsidios por jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente, ya que estas se actualizan anualmente en función del IPC.

Además, la Seguridad Social también determina el aumento de las prestaciones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, que habitualmente experimentan una subida mayor en comparación con el resto de las ayudas estatales.

¿Por qué suben las pensiones?

La revalorización de las pensiones está contemplada en la reforma aprobada en 2023 por el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el que se buscaba que los jubilados y pensionistas no perdieran poder adquisitivo. Por esta razón, el Gobierno contempló esta subida anual conforme al dato de la inflación.

Desde las pensiones mínimas hasta las bases máximas de cotización, todo se modifica cada año.

Este mecanismo asegura que las pensiones se ajusten al coste de la vida, protegiendo así a los jubilados frente a la pérdida de valor de su dinero debido al aumento de los precios. Además, esta medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, equilibrando los derechos de los pensionistas con la capacidad financiera del Estado, a pesar de que el gasto en pensiones cada año sea mayor.

Así subirán las pensiones en 2026

Las pensiones experimentarán un incremento del 2,7% en 2026. Tras conocerse el dato del IPC de noviembre, situado en un 3%, la media interanual alcanza el valor anunciado por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Este resultado ha superado las previsiones de los economistas, quienes estimaban un aumento de entre el 2,5% y el 2,6%.

En 2026, las pensiones quedarían de esta manera tras la revalorización del 2,7%:

Ahora falta que el Consejo de Ministros a instancias de la Seguridad Social publique las cuantías definitivas de las pensiones en 2026.