La Seguridad Social lo confirma: estos trabajadores canarios podrán optar a al jubilación anticipada sin penalización
La edad mínima para acceder a la jubilación anticipada sigue siendo de 52 años
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de mayo un nuevo Real Decreto que permitirá a los trabajadores de la construcción acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores. Esto beneficiará a un sector marcado por el desgaste físico.
Una medida que podría extenderse a más sectores
El nuevo Real Decreto 402/2025 amplía el acceso a la jubilación anticipada sin penalizaciones a los profesionales del sector de la construcción, algo que hasta ahora no ocurría, ya que quienes se retiraban antes de la edad legal veían reducida su pensión. Algo que seguirá ocurriendo a quienes no pertenezcan a este sector.
Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiaz, subrayó que el objetivo es proteger a quienes afrontan un mayor desgaste físico o riesgo laboral y así evitar que prolonguen su trayectoria profesional innecesariamente.
Ley General de la Seguridad Social
La medida se apoya en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, la cual permite aplicar la jubilación en profesiones con condiciones de trabajo penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres.
Para determinar qué ocupaciones cumplen estos requisitos, el Ejecutivo analizará bajas laborales, siniestralidad, enfermedades e incapacidades permanentes.
Requisitos
El Real Decreto 402/2025 establece una serie de medidas específicas para determinar qué profesionales pueden acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores.
- Penosidad: se refiere al esfuerzo físico intenso y las condiciones climáticas de trabajo, algo que provoca desgaste tanto físico como mental a largo plazo.
- Insalubridad: se relaciona con los ambientes laborales poco ventilados o con falta de higiene.
- Toxicidad: presencia de sustancias químicas peligrosas, como materiales pesados o disolventes.
- Peligrosidad: riesgo constante de accidentes graves, así como trabajos de altura o con maquinaria pesada.
En el caso del sector de la construcción, se dan los cuatro factores, algo que provoca deterioro físico con el paso los años. Además, los sindicatos aseguran que están condiciones afectan a la salud física y mental de los constructores.
Hay que recordar que la edad mínima sigue siendo 52 años, la aplicación de los coeficientes reductores no disminuye la edad fijada.
Qué sectores ya disfrutan de la jubilación anticipada
Antes de la incorporación del sector de la construcción, ya existían otros colectivos profesionales reconocidos de manera oficial por realizar trabajos de riesgo o desgaste.
- Policías
- Bomberos
- Mineros
- Trabajadores ferroviarios
- Personal de vuelo en trabajos aéreos
- Artistas de disciplinas físicas exigentes
- Profesionales taurinos
Todos ellos pueden adelantar su jubilación sin sufrir recortes en la pensión, siempre que cumplan con los mínimos años de cotización y las condiciones específicas establecidas por la Seguridad Social.
Los sindicatos obtienen que las condiciones del sector de la construcción cumplen los mismos criterios y por ello, reclaman su reconocimiento.
- Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
- Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
- Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
- Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año
- El pronóstico de la Aemet para el lunes en Canarias: la clave está en el fuerte viento alisio y las lluvias
- La Aemet actualiza el pronóstico en Canarias para este viernes: aumento de nubes altas, calima ligera y algún chubasco en zonas altas este viernes
- El Eurofighter llega a Canarias para renovar la vigilancia aérea
- El Gobierno eleva a 483 las plazas de la oferta pública de empleo de 2025