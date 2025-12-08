La Seguridad Social lo confirma: estos trabajadores canarios podrán optar a al jubilación anticipada sin penalización

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de mayo un nuevo Real Decreto que permitirá a los trabajadores de la construcción acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores. Esto beneficiará a un sector marcado por el desgaste físico.

Una medida que podría extenderse a más sectores

El nuevo Real Decreto 402/2025 amplía el acceso a la jubilación anticipada sin penalizaciones a los profesionales del sector de la construcción, algo que hasta ahora no ocurría, ya que quienes se retiraban antes de la edad legal veían reducida su pensión. Algo que seguirá ocurriendo a quienes no pertenezcan a este sector.

Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiaz, subrayó que el objetivo es proteger a quienes afrontan un mayor desgaste físico o riesgo laboral y así evitar que prolonguen su trayectoria profesional innecesariamente.

Ley General de la Seguridad Social

La medida se apoya en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, la cual permite aplicar la jubilación en profesiones con condiciones de trabajo penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres.

Para determinar qué ocupaciones cumplen estos requisitos, el Ejecutivo analizará bajas laborales, siniestralidad, enfermedades e incapacidades permanentes.

Requisitos

El Real Decreto 402/2025 establece una serie de medidas específicas para determinar qué profesionales pueden acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores.

Penosidad: se refiere al esfuerzo físico intenso y las condiciones climáticas de trabajo , algo que provoca desgaste tanto físico como mental a largo plazo.

se refiere al intenso y las , algo que provoca desgaste tanto físico como mental a largo plazo. Insalubridad: se relaciona con los ambientes laborales poco ventilados o con falta de higiene.

se relaciona con los poco ventilados o con falta de higiene. Toxicidad: presencia de sustancias químicas peligrosas , como materiales pesados o disolventes.

presencia de , como materiales pesados o disolventes. Peligrosidad: riesgo constante de accidentes graves, así como trabajos de altura o con maquinaria pesada.

En el caso del sector de la construcción, se dan los cuatro factores, algo que provoca deterioro físico con el paso los años. Además, los sindicatos aseguran que están condiciones afectan a la salud física y mental de los constructores.

Hay que recordar que la edad mínima sigue siendo 52 años, la aplicación de los coeficientes reductores no disminuye la edad fijada.

Dos obreros en la construcción de un edificio de viviendas / Andrés Cruz

Qué sectores ya disfrutan de la jubilación anticipada

Antes de la incorporación del sector de la construcción, ya existían otros colectivos profesionales reconocidos de manera oficial por realizar trabajos de riesgo o desgaste.

Policías

Bomberos

Mineros

Trabajadores ferroviarios

Personal de vuelo en trabajos aéreos

Artistas de disciplinas físicas exigentes

Profesionales taurinos

Todos ellos pueden adelantar su jubilación sin sufrir recortes en la pensión, siempre que cumplan con los mínimos años de cotización y las condiciones específicas establecidas por la Seguridad Social.

Los sindicatos obtienen que las condiciones del sector de la construcción cumplen los mismos criterios y por ello, reclaman su reconocimiento.