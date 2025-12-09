La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago

Tras la calima del puente de diciembre llegarán las lluvias mañana miércoles, 10 de diciembre a Canarias. El modelo numérico de predicción Harmonie de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de la llegada de un frente entre las 8:00 y las 12:00 horas, según el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Las precipitaciones barrerán “toda la isla de Lanzarote y La Graciosa con lluvias de débiles a moderadas. No serán intensas, pero sÍ persistentes”, avanza el Consorcio de Seguridad y Emergencias y recorrerán el Archipiélago.

Predicción de la Aemet para el miércoles en Canarias

El pronóstico de la Aemet para este miércoles en Canarias contempla cielos pocos nubosos de madrugada. Nuboso durante la mañana, especialmente en el norte, con lluvias débiles localmente moderadas, abriéndose amplios claros por la tarde.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, en especial las máximas de zonas de interior de las vertientes norte de las islas.

Temperaturas mínimas y máximas en las capitales canarias:

Las Palmas de Gran Canaria

18º

23º

Santa Cruz de Tenerife

17º

22º

El viento soplará del nordeste moderado, más intenso en zonas expuestas.

Estado de la mar el miércoles en Canarias

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene, por ahora, la prealerta por fenómenos costeros en Canarias. En la jornada de mañana miércoles, 10 de diciembre, el viento soplará del norte y nordeste fuerza 3-4 (12-28 km/h) aumentando a fuerza 5 (29 - 38 km/h) en altamar entre las islas. Habrá marejadilla aumentando a marejada en todo el Archipiélago antes de mediodía y mar de fondo del noroeste de 2,5 - 3,5 meros. Oleaje de mar combinada de 3-3,5 metros.

Las pleamares serán a las 04:40 - 05:30 horas y 17:20 - 18:05 horas. Coeficiente de mareas 55 y 52. Período pico de olas 13 16 segundos. Emergencias añade que "una predicción de oleaje de mar combinada de 2,5 a 4,5 metros, implica que el 67% de las olas tengan una altura media de 1,6 - 2,9 metros; un 10% de las olas tengan una altura media de 3 -6 metros; un 1% de las olas tengan una altura media de 4 - 8 metros y que la altura máxima de ola podría alcanzar los 9 metros.

Habrá ampliación.