La Aemet avisa de cielos nublados y temperaturas estables hoy en Gran Canaria

La presencia de nubosidad alta, en aumento a lo largo del día, será la protagonista del tiempo de este martes en Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La jornada comenzará con cielos despejados y ambiente estable, aunque la nubosidad irá avanzando desde el oeste con el paso de las horas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y el viento será flojo, dominado por el régimen de brisas y con tendencia a establecerse del sur durante la mañana.

En el conjunto del Archipiélago se espera un patrón similar, con nubosidad alta y estabilidad térmica, salvo en el norte de La Palma, donde a últimas horas podrá aumentar la nubosidad baja y no se descartan precipitaciones débiles. En medianías y cumbres, el viento será de componente sur con intervalos de moderado, girando al oeste por la tarde y quedando del noroeste en las cotas más altas.

La predicción por islas:

GRAN CANARIA

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta durante la segunda mitad de la jornada. Temperaturas con pocos cambios. Predominio del régimen de brisas, estableciéndose el sur durante las horas diurnas hasta el mediodía con intervalos de moderado en las costas del nordeste y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19°C / 23°C

Despejado por la mañana, con intervalos de nubosidad alta desde la segunda mitad del día. Temperaturas estables y predominio de brisas.

Arrecife: 14°C / 24°C

Cielos despejados con nubes altas avanzando a partir de mediodía. Temperaturas sin cambios. Brisas dominantes.

Puerto del Rosario: 15°C / 24°C

Ambiente despejado con nubosidad alta y algo de evolución en el interior norte. Temperaturas con pocos cambios y ligeros ascensos en cumbres centrales. Brisas en general, con viento del sur en costas hasta primeras horas de la tarde e intervalos de moderado en el sureste. En cumbres, flojo del sur rolando a oeste por la tarde y noroeste moderado en las cotas más altas del Teide.

Santa Cruz de Tenerife: 17°C / 23°C

Despejado con presencia de nubosidad alta. Temperaturas sin cambios. Régimen de brisas, con viento flojo del sur en costas hasta primeras horas de la tarde y algunos intervalos moderados en el oeste y este.

San Sebastián de La Gomera: 18°C / 23°C

LA PALMA

Cielos despejados con presencia de nubosidad alta y algo de evolución en el interior. A últimas horas aumentará la nubosidad baja en el norte, donde la Aemet no descarta lluvias débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en cumbres. Viento del sur que girará al oeste y se establecerá del noroeste moderado en cotas altas de la Caldera de Taburiente.

Santa Cruz de La Palma: 17°C / 23°C

Tiempo estable, con cielos despejados e intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Predominio del régimen de brisas, con viento flojo del sur hasta primeras horas de la tarde y algunos intervalos moderados en costas del oeste y este.

Valverde: 13°C / 18°C