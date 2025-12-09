Atención a los canarios: la multa que van a recibir miles de conductores de en los próximos días por circular a más de 90 kilómetros por hora en autovía

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una advertencia tras los resultados de su última campaña de vigilancia. Su vigilancia se focalizó en los más de 2,7 millones de furgonetas que circulan por las carreteras españolas (7,6% del total de parques de vehículos)

Entre el 24 y el 30 de noviembre, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico controlaron 120.922 furgonetas, entre las cuales detectaron que 8.144 conductores cometieron infracciones. Este dato preocupa a Tráfico porque aumentan los siniestros en los que se ven implicados este tipo de vehículos.

Límites de velocidad distintos al resto de vehículos

La DGT recuerda que las furgonetas no comparten los mismos límites de velocidad que los turismos. Sus máximas permitidas son:

90 km/h en autopistas y autovías

80 km/h en carreteras convencionales

Aun así, 2.288 conductores fueron denunciados por circular por encima de los límites establecidos, casi tres de cada diez fueron multados durante la campaña.

La DGT avisa sobre los principales riesgos al volante de las furgonetas / ED

Sobrepasar los límites de velocidad no son las únicas infracciones

La infracción más cometida fue superar los límites de velocidad permitidos, pero no fueron las únicas sanciones que impusieron los agentes de tráfico. Por no tener en vigor la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se denunciaron a 2.214 conductores. Además de detectar a 240 vehículos con los neumáticos en mal estado y otras 220 furgonetas fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación.

En los siete días que duró la campaña de vigilancia, los controles dejaron un dato preocupante. 322 conductores dieron positivo, 90 en alcohol y 232 en otras drogas.

Estos controles, también denunciaron a 363 ocupantes de furgonetas por no hacer uso de elementos esenciales en la seguridad vial como es el cinturón de seguridad. 320 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 267 por llevar una incorrecta disposición de la carga.

"Respecto a la documentación tanto del vehículo, como del conductor, destacan las 536 denuncias formuladas por este motivo, y otras, 191 por carecer del seguro obligatorio", afirman desde la Dirección General de Tráfico.

Tráfico avisa a todos los conductores

La DGT recuerda que el estado del vehículo es clave para garantizar la seguridad vial del conductor y del resto de vehículos que circulen por la vía. También asegura que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas multiplica el riesgo de sufrir accidentes y supone sanciones económicas graves y la perdida de puntos.

Las furgonetas suelen transportar mercancías, por lo que presentan una mayor inestabilidad en situaciones de riesgo.