Contratos de alquiler en España: ¿por qué duran cinco años según la ley?

La duración contratos alquiler en España sigue creando confusión entre inquilinos y propietarios, sobre todo ahora que la estabilidad alquiler España es una gran preocupación. Aunque muchos creen que los contratos de arrendamiento deben firmarse por un año, esta práctica no se ajusta a la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente. Así lo aclara, en exclusiva para La Provincia, el abogado canario Sergio Choolani, quien advierte de que estas cláusulas de duración anual “son nulas de pleno derecho”.

Choolani explica que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es clara respecto al tiempo mínimo que debe mantenerse un contrato de alquiler, independientemente de la duración pactada entre las partes. “Con independencia de lo que figure en el contrato, la ley fija que el arrendamiento tendrá una duración mínima obligatoria de cinco años si el arrendador es una persona física y siete años cuando se trata de una empresa”, detalla el jurista. De este modo, incluso si el documento firmado indica que el vínculo es anual y debe renovarse cada doce meses, esa limitación no puede aplicarse para perjudicar al inquilino.

Esta protección legal tiene como propósito garantizar la estabilidad residencial del arrendatario y evitar que se utilicen contratos breves como mecanismo para presionar subidas de precio o provocar desalojos anticipados. Según Choolani, “muchos inquilinos se preocupan al ver que su contrato fija una duración de un año, pero no deben temer nada: la ley ampara su derecho a permanecer como mínimo cinco o siete años, según quién sea el propietario”.

Tres años más si el casero no avisa a tiempo

El abogado subraya que las garantías no terminan ahí. Una vez superados los cinco o siete años obligatorios, la normativa prevé una prórroga adicional de tres años, siempre que el propietario no manifieste su voluntad de no renovar dentro de los plazos legalmente previstos. “Si el arrendador no comunica al inquilino, con al menos cuatro meses de antelación, que no quiere continuar el contrato, éste se prolongará automáticamente durante tres años más”, explica Choolani.

Esto significa que un inquilino puede llegar a disfrutar de hasta ocho años de contrato sin necesidad de firmar un nuevo documento ni renegociar condiciones, salvo que el dueño haya realizado la notificación obligatoria dentro del plazo establecido. La comunicación debe ser fehaciente —por ejemplo, mediante burofax o cualquier medio que deje constancia— para que tenga validez legal.

Error habitual y estrategia frecuente

El especialista advierte de que numerosos contratos incluyen duraciones anuales que generan inseguridad en los arrendatarios, pero recuerda que, aunque la cláusula sea incorrecta, el resto del contrato sigue siendo válido. “Es muy común encontrar contratos mal redactados o que fijan condiciones contrarias a la ley, pero lo importante es que ninguna de esas cláusulas puede empeorar los derechos que la LAU otorga al inquilino”, señala.

Choolani también apunta a que algunos propietarios utilizan la fórmula del contrato de un año para transmitir la sensación de provisionalidad o para sugerir que, si no hay acuerdo para una subida anual, el inquilino podría tener que marcharse. Sin embargo, la legislación impide que un arrendador rescinda el contrato antes de tiempo salvo en supuestos muy concretos regulados por ley.

La Provincia

Un mensaje claro para los inquilinos

El abogado anima a los arrendatarios a informarse y conocer sus derechos, sobre todo en un contexto en el que la tensión en el mercado del alquiler provoca situaciones de incertidumbre. “El mensaje es claro: aunque tu contrato diga que dura un año, la ley te garantiza un mínimo de cinco y, si el casero no te avisa con cuatro meses de antelación, tres años adicionales”, concluye.

Con estas aclaraciones, Sergio Choolani busca desmontar uno de los malentendidos más extendidos en materia de vivienda, recordando que la normativa está diseñada para proporcionar estabilidad y protección a quienes viven de alquiler.