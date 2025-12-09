Don Omar en Canarias: aseguran que su única parada europea será en las islas

La escena musical de Canarias podría alcanzar uno de sus hitos más importantes en años si se confirma el concierto Don Omar Canarias, un evento musical Tenerife que ya causa gran expectación. Según Europa Press, el ícono del reggaetón evalúa ofrecer un concierto único Don Omar en Europa, posiblemente en España, lo que ha reavivado el interés entre sus fans y alimentado los rumores sobre su regreso a los escenarios con un esperado Don Omar tour 2025.

La información ha cobrado aún más fuerza después de que Javier Caraballero, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, compartiera en redes sociales un sugerente story acompañado de un “cruzando los dedos”, justo después de conocerse la noticia. El guiño no ha pasado desapercibido, y muchos han interpretado este mensaje como una señal de que podría haber conversaciones avanzadas para que el considerado “padre del reggaetón” forme parte de alguno de los grandes festivales que la isla prepara para los próximos meses.

Aunque por ahora no existe confirmación oficial por parte del artista ni de ninguna institución, la posibilidad de que Don Omar vuelva a pisar suelo canario despierta un sentimiento de nostalgia entre quienes lo vieron actuar por última vez en las islas hace ya más de una década. Fue en 2012 cuando el cantante protagonizó un concierto en el Estadio de Maspalomas, en Gran Canaria, como parte de una de sus giras más relevantes. Aquel espectáculo reunió a unas 6.000 personas, una cifra que, aunque lejos de las 10.000 esperadas por la organización, marcó un hito para sus seguidores locales. No obstante, no todas las anécdotas fueron positivas: los fans esperaron hasta cuatro horas para verlo aparecer en el escenario, un episodio que hoy muchos recuerdan con resignación, pero también con el entusiasmo propio de haber vivido un encuentro irrepetible.

La última vez de Don Omar en Canarias fue en 2012

En esta ocasión, el posible regreso del artista se percibe como un acontecimiento mayor, especialmente considerando la escasez de conciertos suyos en Europa y la creciente demanda del público por revivir los éxitos que marcaron el auge del reggaetón. Temas como Danza Kuduro, Pobre Diabla o Dile continúan siendo himnos generacionales que siguen moviendo multitudes.

La pregunta ahora es: ¿se hará realidad este esperado retorno? Mientras tanto, las redes sociales ya hierven con especulaciones y deseos. ¿A ti te gustaría ver a Don Omar en Canarias próximamente? La conversación está abierta.