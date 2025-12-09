Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil presenta la VII Ciberliga en Canarias para promover un uso seguro de la tecnología entre estudiantes

La Benemérita ha dado a conocer este martes la iniciativa educativa sobre ciberseguridad ante más de 550 estudiantes de 19 centros educativos del Archipiélago

Presentación de la VII Ciberliga de la Guardia Civil en el colegio IES José Zerpa en Vecindario

Presentación de la VII Ciberliga de la Guardia Civil en el colegio IES José Zerpa en Vecindario / G. C.

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Zona de la Guardia Civil de Canarias dio a conocer este martes la VII Ciberliga Guardia Civil, una iniciativa educativa centrada en la ciberseguridad destinada al alumnado de 4º de ESO. El acto de presentación tuvo lugar en el IES José Zerpa, en Vecindario, donde se reunieron más de 550 jóvenes, y se mantuvo una conexión simultánea con estudiantes de otros 18 centros educativos del archipiélago.

Esta es la segunda edición que se celebra en la comunidad autónoma, pese a tratarse de un proyecto ya consolidado a nivel nacional. La actividad busca acercar a los adolescentes conceptos esenciales sobre el uso seguro y responsable de la tecnología.

Participación de centros de todas las islas

Los alumnos conectados pertenecían a centros repartidos por Tenerife, Gran CanariaFuerteventuraLanzaroteLa PalmaLa Gomera y El Hierro, lo que permitió una participación conjunta de prácticamente todo el archipiélago:

La variedad de centros participantes refleja la apuesta por extender la cultura de la ciberseguridad en todas las islas.

Un momento de la presentación de la VII Ciberliga de la Guardia Civil en el colegio IES José Zerpa en Vecindario

Un momento de la presentación de la VII Ciberliga de la Guardia Civil en el colegio IES José Zerpa en Vecindario / G. C.

Al acto acudieron el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Canarias, el Coronel Jefe de la Comandancia de Las Palmas y el Director General de Ordenación de Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias, junto a otras autoridades civiles. Su presencia subrayó la importancia de reforzar la formación digital entre la juventud.

Ciber-retos para aprender a navegar con seguridad

La Ciberliga propone a los estudiantes una serie de ciber-retos que reproducen situaciones reales de navegación en internet. Para superarlos, los participantes deben trabajar en equipo, investigar y aplicar conocimientos sobre seguridad digital.

Un momento, este martes, de la presentación de la VII Ciberliga de la Guardia Civil en el colegio IES José Zerpa en Vecindario

Un momento, este martes, de la presentación de la VII Ciberliga de la Guardia Civil en el colegio IES José Zerpa en Vecindario / La Provincia

Antes de competir, reciben una formación impartida por agentes especializados de la Guardia Civil, quienes les ofrecen pautas sobre cómo protegerse ante riesgos habituales como el uso indebido de redes sociales, el phishing o la suplantación de identidad.

