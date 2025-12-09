La Guardia Civil presenta la VII Ciberliga en Canarias para promover un uso seguro de la tecnología entre estudiantes
La Benemérita ha dado a conocer este martes la iniciativa educativa sobre ciberseguridad ante más de 550 estudiantes de 19 centros educativos del Archipiélago
La Zona de la Guardia Civil de Canarias dio a conocer este martes la VII Ciberliga Guardia Civil, una iniciativa educativa centrada en la ciberseguridad destinada al alumnado de 4º de ESO. El acto de presentación tuvo lugar en el IES José Zerpa, en Vecindario, donde se reunieron más de 550 jóvenes, y se mantuvo una conexión simultánea con estudiantes de otros 18 centros educativos del archipiélago.
Esta es la segunda edición que se celebra en la comunidad autónoma, pese a tratarse de un proyecto ya consolidado a nivel nacional. La actividad busca acercar a los adolescentes conceptos esenciales sobre el uso seguro y responsable de la tecnología.
Participación de centros de todas las islas
Los alumnos conectados pertenecían a centros repartidos por Tenerife, Gran CanariaFuerteventuraLanzaroteLa PalmaLa Gomera y El Hierro, lo que permitió una participación conjunta de prácticamente todo el archipiélago:
- IES Doctor Antonio González González, en la isla de Tenerife
- ES Montaña de Guaza, en la isla de Tenerife
- IES Tegueste, en la isla de Tenerife CEO Guajara, en la isla de Tenerife
- IES Tacoronte-Óscar Domínguez, en la isla de Tenerife IES Cruz Santa, en la isla de Tenerife
- IES Vega de San Mateo, Gran Canaria
- IES Villa de Firgas, en la isla de Gran Canaria
- IES Eusebio Barreto Lorenzo, Gran Canaria
- IES Villa de Firgas, Gran Canaria
- IES Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura
- IES Puerto Cabras Rafael Báez, en la isla de Fuerteventura
- IES Haría, en la isla de Lanzarote
- IES Eusebio Barreto Lorenzo, en la isla de La Palma
- IES San Sebastián de La Gomera, en la isla de La Gomera
- IES José María Pérez Pulido, en la isla de La Palma IES Garoé, en la isla de El Hierro
La variedad de centros participantes refleja la apuesta por extender la cultura de la ciberseguridad en todas las islas.
Al acto acudieron el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Canarias, el Coronel Jefe de la Comandancia de Las Palmas y el Director General de Ordenación de Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias, junto a otras autoridades civiles. Su presencia subrayó la importancia de reforzar la formación digital entre la juventud.
Ciber-retos para aprender a navegar con seguridad
La Ciberliga propone a los estudiantes una serie de ciber-retos que reproducen situaciones reales de navegación en internet. Para superarlos, los participantes deben trabajar en equipo, investigar y aplicar conocimientos sobre seguridad digital.
Antes de competir, reciben una formación impartida por agentes especializados de la Guardia Civil, quienes les ofrecen pautas sobre cómo protegerse ante riesgos habituales como el uso indebido de redes sociales, el phishing o la suplantación de identidad.
- Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
- Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
- Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
- Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año
- La Aemet actualiza el pronóstico en Canarias para este viernes: aumento de nubes altas, calima ligera y algún chubasco en zonas altas este viernes
- El Eurofighter llega a Canarias para renovar la vigilancia aérea
- El Gobierno eleva a 483 las plazas de la oferta pública de empleo de 2025
- El alumnado de Canarias podrá certificar Inglés y Francés en febrero