Madrid avanza en una quita de deuda autonómica que causa «terror» en Canarias

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley para la condonación de 83.252 millones de euros de deuda al conjunto de las 17 comunidades autónomas. De dicha cantidad, a Canarias le corresponden 3.259 millones, aproximadamente la mitad del pasivo acumulado por el Archipiélago, que es una de las regiones con las cuentas más saneadas. Sin embargo, la fórmula propuesta por el Ministerio de Hacienda para el cálculo contempla en el capítulo de ingresos los que llegan a las Islas en virtud del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, algo que causa «terror» a la consejera de Hacienda del Gobierno regional, Matilde Asián.

Con la anunciada presentación de un nuevo sistema de financiación autonómica en dos meses –lo aseguró hace unos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero– el Ejecutivo nacionalista de Fernando Clavijo no admite que el Gobierno central traspase esa línea roja. En 2018, dentro de la primera etapa del político lagunero como presidente de Canarias, el Gobierno autonómico consiguió precisamente que cualquier ingreso del REF quede al margen de las cuentas que hace Madrid para repartir fondos entre las autonomías.

Hasta ese momento en que el Gobierno central entendió al fin que el REF está diseñado para limar las diferencias estructurales que colocan la línea de partida de las Islas muy por detrás de la del resto, los canarios recibieron menos dinero del que les tocaba para educación, sanidad y políticas sociales. El temor en el actual contexto político es que cumplir los compromisos con Cataluña para preservar el acuerdo que mantiene a Salvador Illa en la Generalitat se lleve por delante los de Canarias.

Mayoría absoluta

Por tratarse de una ley orgánica, que salga adelante la norma requiere de una mayoría absoluta en el Congreso. Justo la que el Gobierno de Pedro Sánchez perdió hace unas semanas con la espantada de Junts. Someter a juicio del arco parlamentario la quita es, de facto, obligar a los de Puigdemont a manifestarse públicamente sobre si quieren o no que el pasivo catalán suelte 17.104 millones de euros de lastre; solo Andalucía –18.791 millones– supera dicha suma.

«Vamos a recibir más deuda como ciudadanos españoles de la que se nos perdona como ciudadanos canarios», explicó Matilde Asián. Para ella la norma debería llevar por nombre el de «proceso de reasignación» del pasivo. En el pasado «ha habido quienes han cumplido», continuó e incluyó en este grupo al Archipiélago, y otros que han «gastado más». Si ahora se reparte ese descuadre entre todos los ciudadanos del país, «se destruye la cultura de pago».

6.700 millones

La portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, calculó en aproximadamente 6.700 millones de euros la cantidad en intereses que podrán ahorrar las comunidades autónomas. Dicha suma podrá dedicarse a reforzar los servicios públicos. Tampoco coincide esa afirmación con los datos que maneja Asián. «No es así, porque luego lo impiden con la regla de gasto», afirmó. Otra de las demandas de las Islas cuando mira a Madrid es precisamente la de una mayor laxitud con esta regla de gasto con el fin de poder invertir más dinero en los servicios que reciben los ciudadanos del Archipiélago.

Por ello, la consejera autonómica de Hacienda nombró el «terror» a que se compute el REF como principal daño. Ya lo advirtió el pasado septiembre, cuando tildó de «preocupante» el entonces anteproyecto de ley. En ese mismo acto anunció una batería de alegaciones que, a tenor de que la suma condonada no ha variado, han caído en saco roto. Con el inicio de la tramitación parlamentaria llega también el tiempo para la presentación de alegaciones, un extremo sobre el que Asián mantuvo ayer un prudente silencio. «Desconocemos el texto del proyecto de ley», argumentó la responsable de las arcas canarias.

Metodología

La metodología para el cálculo de la quita parte de la diferencia entre el endeudamiento registrado al final de 2009 y el de 2013, comparado con el del periodo 2019-2023. Igualarlos se lleva el 19% de la deuda viva al cierre de 2023. En una segunda parte se establece una condonación adicional para «corregir el sentimiento de agravio» de las cumplidoras, expuso la ministra Montero ayer.

Canarias es la única que alcanza el 50% de la deuda perdonada. «El problema es cómo se llega a esa cantidad», abundó Asián. Porque para hacerlo, Madrid alude a «financiación adicional» con la que cuenta Canarias. «Lo dijo la ministra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y lo repitió en el Senado», señaló la consejera canaria de Hacienda. Esa supuesta ventaja es el bloque de financiación canario del REF, que iguala condiciones, no paga servicios.