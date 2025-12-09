Una revista especializada en viajes de Estados Unidos es muy claro con sus lectores: "Por qué no deberías viajar a Canarias en 2026"

La revista estadounidense Fodor’s ha publicado su lista anual de "destinos a reconsiderar en 2026, en la que ha incluido a Canarias. El archipiélago aparece junto a lugares como París o Suiza, no como una prohibición para dejar de viajar, sino como parte de una guía que señala aquellos destinos sobresaturados por el turismo, demasiado caros, o donde la esencia local corre el riesgo de diluirse por la presión de los visitantes.

Desde la dirección del medio inciden en que la lista "no es un boicot", porque su objetivo es destacar los destinos "donde el turismo ejerce presiones insostenibles sobre la tierra y las comunidades locales". En esta publicación anual aparecen ciudades tan importantes como Venecia o Barcelona. Los encargados de hacer el ranking tienen en cuenta ciudades, destinos o lugares "que prioricen el turismo por encima de todo".

Siguiendo esta premisa, la lista Fodor’s de" destinos a reconsiderar en 2026 es:

Islas Canarias Antártida Parque Nacional de los Glaciares (Montana, Estados Unidos) Isola Sacra (Italia) Región de Jungfrau (Suiza) Ciudad de México Mombasa (Kenia) Montmartre (Francia)

Todos estos lugares tienen problemas de gentrificación, seguridad o sobreexplotación de los recursos naturales.

"Estamos perdiendo nuestra identidad como pueblo"

Desde Fodor's argumentan que los empresarios que dependen del turismo tendrían que reflexionar sobre el impacto masivo que ha generado en Canarias. En el caso del archipiélago, el medio destaca que "tras la imagen idílica de sus paisajes se esconde una presión cada vez mayor". Solo en el primer semestre de 2025 llegaron 7,8 millones de visitantes, récord que ha reavivado el debate social sobre cuánto más pueden soportar las islas.

Manifestación Canarias tiene un límite 18M en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

La revista recuerda las famosas manifestaciones multitudinarias celebradas en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote bajo el lema 'Canarias tiene un límite', donde miles de residentes denunciaron el encarecimiento de la vivienda, la saturación de carreteras y el deterioro del entorno natural. Grupos ecologistas como la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) alertan de que el acceso a una vivienda digna es "prácticamente imposible" por la proliferación de alquileres vacacionales.

Este mismo grupo lamenta que "en Canarias estamos perdiendo nuestra identidad, nuestra cultura y, en última instancia, nuestro derecho a existir como comunidad. El turismo se ha convertido en un turismo de fiesta ilimitado, de masas y, en gran medida, de bajo coste, que no viene a descubrir realmente las islas, sino a consumir un entorno ficticio".

John Dale Beckley, otro experto consultado por Fodor's, señala que los atascos, la sobrecarga del transporte público y la depuración insuficiente de aguas residuales están afectando gravemente a la calidad de vida. A ello se suma la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y un modelo turístico que, según los colectivos consultados, "no reparte la riqueza y erosiona la identidad cultural".

Aunque el Gobierno canario ha impulsado nuevas regulaciones, Fodor’s concluye que su efecto aún es limitado y que 2026 será clave para comprobar si las islas avanzan hacia un turismo sostenible o continúan profundizando en un modelo "insostenible para su territorio y su población".