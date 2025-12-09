La Policía Nacional alerta a todos los consumidores canarios: si te llega un SMS de un paquete no entregado, no respondas

Con la llegada de la Navidad aumentan las compras online, las compras se realizan rápidamente para que lleguen a tiempo y las familias esperan con ansias sus pedidos. Sin embargo, a causa de esto, un nuevo fraude afecta a diario a miles de consumidores.

La estafa del paquete no entregado es un método a través del cual los ciberdelincuentes buscan la confianza de sus víctimas para obtener sus datos personales e intentar vaciar las cuentas bancarias.

Cómo funciona la estafa del paquete no entregado

El fraude consiste en la simulación de que la empresa de mensajería no ha conseguido realizar la entrega de un paquete. Se envía un mensaje a la víctima en el que se explica que la entrega no se puede realizar porque no tiene la dirección del hogar, algo que hace dudar a los consumidores porque en las plataformas oficiales siempre se solicita una dirección de entrega, entre otros datos necesarios.

Al final del mensaje, siempre aparece un enlace a una página web falsa donde al acceder se le solicitará a la víctima sus datos personales con la intención de utilizarlos para cometer más delitos. En el caso de que la víctima haya realiza una compra online es más fácil caer en la trampa, pero sino ha hecho ningún pedido deben activarse las alarmas.

Los enlaces suelen solicitar rellenar formularios con datos personales e incluso información bancaria.

"Este mensaje es más bien del repartidor de disgustos que quiere tus datos", aseguran desde la Policía Nacional.

Cómo evitar este tipo de fraudes

Las autoridades y los expertos en seguridad informática recomiendan seguir una serie de pasos para no caer en este tipo de timos:

Verificar siempre la autenticidad de los mensajes recibidos , nunca hacer clic en enlaces sospechosos.

, nunca hacer clic en enlaces sospechosos. Nunca compartir datos personales o bancarios a través de estos canales.

a través de estos canales. Si dudas del mensaje, contacta con la empresa de mensajería a través de sus canales oficiales

a través de sus canales oficiales Mantener el software antivirus actualizados y no utilizar las mismas contraseñas en las plataformas. De esta manera, en el caso de ser una víctima el resto de plataformas estarán a salvo.

actualizados y no utilizar las mismas contraseñas en las plataformas. De esta manera, en el caso de ser una víctima el resto de plataformas estarán a salvo. Ponerse en contacto con la Guardia Civil o Policía Nacional para alertar de la estafa.

Gracias a las denuncias de los ciudadanos los agentes de seguridad podrán prevenir al resto de personas e investigar sobre las estafas para intentar acabar con ellas.