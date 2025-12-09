Esta ciudad de Canarias tiene una de las mejores rutas para hacer en Navidad: tiene 13 kilómetros de luces y miles

Quedan muy pocos días para la llegada de la Navidad y, mientras tanto, todas las ciudades de Canarias se preparan para la celebración más mágica del año. Con el inicio del Adviento, los ayuntamientos engalanan sus calles con luces y adornos festivos, en una especie de competición amistosa por ver qué municipio luce la mejor decoración de las islas.

Este año, en Telde se ha diseñado una ruta especial para que familias y amigos de todos los rincones puedan acercarse a disfrutar del ambiente, pasear entre decoraciones únicas y vivir unos días llenos de ilusión bajo el cielo iluminado del municipio. La creadora de contenido especializada en planes y rutas Tania Pyetku (@taniapyetku) ha compartido cómo seguir este recorrido especial por los rincones iluminados de la ciudad.

Así es la ruta navideña: 10 paradas y miles de bombillas para iluminar Telde

Desde el ayuntamiento de la ciudad han destacado que han optado por diseñar "algo especial para este año" con el objetivo de "renovarse, crecer y ofrecer una Navidad única". En esta ocasión, han instalado árboles gigantes, construido túneles luminosos y creado zonas temáticas especialmente pensadas para familias y visitantes. La Ruta de la Navidad 2025 es un recorrido completamente renovado que contará con diez paradas, 290 motivos luminosos y 166 figuras navideñas, que transformarán la ciudad en un circuito festivo.

Belén de Telde / La Provincia

El recorrido comienza en la rotonda de El Cubillo, donde un árbol gigante de 11 metros da la bienvenida a quienes inicien la ruta, y finaliza en La Barranquera, con puntos clave en la plaza de San Juan, el Parque Arnao o San Gregorio. En total, más de 13.000 metros de cordón luminoso, cortinas con 160.000 LEDs y material de bajo consumo permitirán que el municipio brille con intensidad durante las fiestas.

Estas son las diez paradas temáticas llenas de luz y música

La primera parada es la Plaza de los Guanartemes, convertida en la Casa de Papá Noel, con un muñeco gigante, un trineo, renos, bastones de caramelo y el buzón mágico para que los niños puedan dejar sus cartas. Desde allí, el recorrido continúa hacia la Plaza de San Juan, donde estánn las tres coronas de los Reyes Magos que los visitantes pueden atravesar.

Detrás de la plaza se ubica el Bosque de los Sueños, con mariposas gigantes, árboles iluminados y figuras 3D que harán las delicias de los más pequeños. El camino sigue hacia el Parque Arnao, punto central de la Navidad en Telde, que vuelve a convertirse en el Jardín de la Navidad, con un árbol de 12 metros, figuras interactivas y cientos de elementos decorativos. En este mismo parque se encuentra la Fuente de los Deseos, accesible a través de un túnel brillante de 12 metros.

La Ruta de la Navidad continúa por la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, situada desde la rotonda Daora, donde habrá un árbol de lentejuelas doradas de más de 10 metros hasta la calle Poeta Fernando González. Aquí está la 'avenida de personajes 3D'. Más adelante, en la calle Andrés Manjón se situa un carruaje mágico tirado por cuatro caballos dorados en los que lo deseen se podrán subir. Este recorrido sigue en la Plaza de San Gregorio, convertida este año en un espacio audiovisual con dos pantallas gigantes dónde se ven brillos mágicos, mensajes, copos de nieve y color.

La penúltima parada será el Parque Franchy Roca, donde hay grandes pórticos con lluvias de luces y un tótem central con el mensaje 'Feliz Navidad Telde'. Por último, la Ruta de la Navidad finaliza en la rotonda de La Barranquera, bajo un cielo de arcos llenos de estrellas que conducen al gran árbol de despedida.

Con esta nueva Ruta de la Navidad, Telde aspira a consolidarse como una de las ciudades más visitadas de Gran Canaria durante estas fechas, ofreciendo un recorrido pensado para recorrer en familia y disfrutar de la magia y la luz típica de estas fechas.