La Aemet advierte de cambios: las lluvias regresan a Canarias tras la calima y activan la atención en la costa
El Archipiélago dejará atrás la calima para recibir un frente que traerá lluvias débiles, un descenso de temperaturas y un empeoramiento notable del estado del mar.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que este miércoles un frente atlántico volverá a dejar lluvias en Canarias tras el episodio de calima del puente de diciembre. El modelo Harmonie sitúa la llegada del frente entre las 08:00 y las 12:00 horas, afectando primero a Lanzarote y La Graciosa antes de desplazarse al resto del Archipiélago. Según el Consorcio de Seguridad y Emergencias, las precipitaciones serán débiles o moderadas, persistentes y de distribución amplia.
Durante la madrugada se esperan cielos poco nubosos, pero la nubosidad aumentará con rapidez a lo largo de la mañana, sobre todo en las vertientes norte. Las lluvias serán más probables y continuadas en estas zonas, mientras que por la tarde se abrirán claros en la mayoría de islas. Las temperaturas descenderán ligeramente, un cambio que se notará sobre todo en las máximas de zonas de interior y medianías del norte. El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, reforzándose en áreas expuestas.
El estado del mar será uno de los factores más relevantes del día. El viento del norte y nordeste aumentará a fuerza 5 en altamar, con marejada generalizada antes del mediodía y mar de fondo del noroeste con alturas de entre 2,5 y 3,5 metros. Emergencias mantiene la prealerta por fenómenos costeros al estimarse una mar combinada que podrá generar olas significativas de 3 a 3,5 metros y máximos que podrían acercarse a los 9 metros en casos aislados.
El miércoles será, por tanto, una jornada marcada por el retorno de las lluvias, el refrescamiento del ambiente y un empeoramiento del oleaje que requerirá precaución en las zonas expuestas del litoral.
El tiempo, isla por isla
LANZAROTE
La mañana llegará acompañada de un cielo que irá cerrándose poco a poco, especialmente en el norte, donde las primeras lluvias aparecerán de forma suave pero constante. Con el avance del día, la atmósfera se irá abriendo para dejar amplios claros. El viento, inicialmente flojo del oeste, girará hacia el norte mientras las temperaturas bajan ligeramente en zonas de interior.
Arrecife: 15 / 21 °C
FUERTEVENTURA
La isla amanecerá con un ambiente tranquilo, pero la nubosidad crecerá durante la mañana dando paso a lluvias débiles y ocasionales. La tarde traerá una sensación más luminosa con el regreso de los claros. El viento girará al nordeste y refrescará el ambiente a medida que avance el día.
Puerto del Rosario: 15 / 22 °C
GRAN CANARIA
El norte vivirá una mañana más húmeda y gris, con nubes que irán espesándose y dejando lluvias débiles, más marcadas en medianías. En el sur, en cambio, el día transcurrirá con mayor estabilidad y algunos intervalos nubosos. El viento volverá del nordeste al mediodía, dando paso a un descenso moderado de las temperaturas en el norte.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22 °C
TENERIFE
El norte despertará bajo un manto de nubes que se convertirá en un cielo más compacto a primeras horas, acompañado de lluvias suaves pero persistentes en medianías. Con el paso de la jornada, el paisaje se abrirá lentamente. En el sur, las nubes aparecerán por intervalos sin mayores consecuencias. El viento del nordeste tomará protagonismo al mediodía.
Santa Cruz de Tenerife: 16 / 22 °C
LA GOMERA
El norte de la isla recibirá la mañana con un ambiente cerrado y húmedo, dejando lluvias débiles que se sentirán sobre todo en medianías. A medida que avance el día, la luz irá ganando terreno. El viento girará al nordeste y soplará con fuerza en las vertientes expuestas.
San Sebastián de la Gomera: 17 / 22 °C
LA PALMA
La jornada comenzará con cielos cubiertos y lluvias frecuentes en el norte y el este, más insistentes en medianías, donde podrán sentirse de manera persistente. La tarde ofrecerá una tregua con claros más amplios. El viento del nordeste arreciará al mediodía y reforzará la sensación de descenso térmico.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 20 °C
EL HIERRO
El Hierro despertará con un cielo cambiante que irá cargándose hasta dejar un ambiente nuboso en las primeras horas, con lluvias suaves en el norte. A partir de la tarde, los claros volverán a aparecer mientras el viento del nordeste se intensifica en los extremos de la isla.
Valverde: 13 / 17 °C
- La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
- Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
- Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
- Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
- Atención a los canarios: la multa que van a recibir miles de conductores de en los próximos días por circular a más de 90 kilómetros por hora en autovía
- La Aemet actualiza el pronóstico en Canarias para este viernes: aumento de nubes altas, calima ligera y algún chubasco en zonas altas este viernes
- El Eurofighter llega a Canarias para renovar la vigilancia aérea
- Don Omar en Canarias: aseguran que su única parada europea será en las islas