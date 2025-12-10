Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento

La Aemet prevé nubosidad en aumento y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros acompañada además de aguaceros en el Archipiélago

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Las temperaturas tenderán a bajar en Canarias este jueves, sobre todo en el interior y en las zonas del sur, en tanto que la nubosidad irá en aumento y el viento arreciará en determinadas zonas, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima será de 22 grados tanto en Las Palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 18, como en Santa Cruz de Tenerife, donde bajará hasta 16, conforme a su pronóstico, que anuncia viento, en general, moderado del nordeste.

También predominarán los vientos del nordeste, aunque con áreas en que será del norte o variable, en las aguas de Canarias, donde tendrá fuerza 4 a 5 con probables repuntes locales de 6 y habrá marejada, con mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros acompañada además de aguaceros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de las nubes altas a partir de la tarde, tendiendo a nuboso a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 22

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con predominio de las nubes altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 22

GRAN CANARIA

Poco nuboso al inicio, tendiendo a intervalos nubosos con predominio de la nubosidad alta. A últimas horas aumentará a nuboso en el norte. Temperaturas en ligero descenso, siendo localmente moderado en vertientes sur. Viento flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 22

TENERIFE

Poco nuboso al inicio, tendiendo a intervalos nubosos con predominio de la nubosidad alta por la tarde. A últimas horas aumentará a nuboso en el norte. Temperaturas en ligero descenso, siendo localmente moderado en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste. En cumbres centrales, viento flojo a moderado del norte, que girará a noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad alta por la tarde. Al final aumentará a nuboso en el norte. Temperaturas en ligero descenso, siendo localmente moderado en vertientes sur. Viento flojo a moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

Poco nuboso al inicio, tendiendo a intervalos nubosos con predominio de la nubosidad alta durante la mañana. A últimas horas aumentará a nuboso en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad alta a partir de mediodía. Al final aumentará a nuboso en el norte. Temperaturas en ligero descenso, siendo localmente moderado en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 18

