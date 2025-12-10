Aviso a de la DGT a los conductores canarios: todo lo que necesitas saber sobre la baliza V-16

A partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos deberán llevar la baliza de emergencia V-16 homologada por la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, muchas se venden como homologadas pero en realidad no cuenta con conectividad, un requisito imprescindible para que sean válidas cuando entre en vigor la nueva normativa.

"Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable", explican desde la DGT

Solo estos vehículos están obligados a llevarla

Esta nueva normativa e aplica a los turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg y autobuses, según el Reglamento General de Circulación.

La baliza V-16 incorpora una tarjeta eSIM con datos móviles que suele durar entre 10 y 15 años. Muchos conductores han mostrado su preocupación por si el sistema de geolocalización funciona cuando esta no está en uso. Sin embargo, mientras no esté activada no transmite ningún dato.

Cuáles son válidas

La DGT facilita en su web oficial a todos los conductores un listado con los modelos homologados para que los conductores españoles pueden revisar los modelos antes de realizar la compra.

La recomendación de los agentes de seguridad es comprobar que la baliza aparece en el listado de la DGT como modelo conectado a DGT 3.0 ante de comprarla. De lo contrario, en 2026 no será válida y el conductor podría enfrentarse a sanciones económicas.

Multas por no llevar la baliza V-16

A partir de enero de 2026, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica de 80 euros por no disponer de ella y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado. Además, debe estar en un lugar accesible para el conductor ,como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.

"Solo sirven las balizas que hayan superado el proceso de certificación y cumplan con el reglamento general de vehículos. Deberá llevar una marca con el nombre de laboratorio de ensayo y una serie numérica", sentencia la agente de tráfico.